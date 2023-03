MIMO 2023: le date e il programma dell'evento

Tester per un giorno

Al MIMO ci sarà la possibilità per tutti i visitatori di provare le novità delle oltre 40 case automobilistiche e motociclistiche presenti all’evento. I test verranno svolti in un circuito di 4 km che prevede un passaggio sulle antiche sopraelevate, chicane, curve di diverse impostazioni e rettilinei, per provare al meglio il comportamento delle vetture. Al MIMO ci sarà l’occasione per scoprire e approfondire la nostra conoscenza delle auto elettriche, partecipando al Focus Auto Elettriche e Ibride Plug-in. Nell’area dedicata, che si trova sul rettilineo dell’anello alta velocità, ci saranno dei momenti “educational” per i potenziali clienti, che potranno mettersi alla prova con le diverse possibilità di ricarica, prendendo dimestichezza con le operazioni di attacco-distacco del connettore alle colonnine e con le tematiche inerenti la gestione quotidiana dei modelli elettrici e ibridi plug-in.