MIMO 2022, accesso libero e gratuito con il MIMO Pass

Dal 16 al 19 giugno il mondo dellʼauto si mette letteralmente in piazza, fra Duomo e Piazza Castello nel cuore del capoluogo lombardo, ma con un ricco programma anche allʼ Autodromo di Monza . Partecipazione libera e gratuita per tutti, ma con lʼobbligo di munirsi del MIMO Pass .

Lʼorario per accedere allʼarea espositiva di MIMO 2022 va dalle 9 alle 23, servirà però il

biglietto elettronico gratuito e nominativo

area dei test drive

Enel X Way

(MIMO Pass), da scaricare sul sito www.milanomonza.com . Biglietto che permetterà anche l’accesso allʼnella zona di Piazzale Gadio (lʼAcquario Civico) e Foro Bonaparte, realizzata da. A offrire prove al pubblico di veicoli a batteria ricaricabili sono le Case auto Aiways, Alfa Romeo, Citroen e DS, Fiat, Honda, Hyundai, Jeep, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Seres.

Ufficio stampa

Per gli occhi cʼè poi davvero tanto da vedere, oltre 50 brand e supercar sportive affiancate da innovative vetture elettriche. Sulla pedana numero 1 ci sarà una fantastica

Pagani Huayra R

Aston Martin DBX 707

McLaren Artura by MSO e Senna

Chevrolet Corvette Stingray

Convertibile

, ma camminando si vedranno rivali quali lʼ, le, laimportata in Italia da Cavauto. Tra le novità dellʼultima ora ecco lʼAlfa Romeo Tonale e Jeep Grand Cherokee 4xe Overland stagliarsi nellʼampia gamma Stellantis, e poi la nuova Honda Civic e:HEV Sport, già presente a Milano per la Design Week e lʼinedito Suv plug-in Mazda CX-60.

Il MIMO Pass consente inoltre l’ingresso al paddock e alle tribune dell’Autodromo Nazionale di Monza

Trofeo MIMO 1000 Miglia

nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 giugno. Sabato, sulla pista di Monza, passerà l’ultima tappa della 1000 Miglia storica, oltre a 300 supercar e hypercar moderne che partecipano al, mentre domenica sarà il turno dei trackday e dei meeting di supercar e hypercar.

Tra gli eventi a corredo di MIMO 2022 cʼè il convegno internazionale “

Ricerca e innovazione, il futuro della mobilità

”, che si terrà venerdì 17 giugno all’Auditorium Testori di Milano e organizzato in collaborazione con Regione Lombardia. È centrato su 4 incontri e liberamente accessibile compilando il form sul sito. Il MIMO Pass dà anche diritto a sconti e convenzioni dedicate per visitare il Duomo di Milano, i Musei Civici di Milano e Monza, oltre a sconti per hotel, ristoranti e impianti sportivi.