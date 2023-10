Millennium Expo: il 7 e 8 ottobre la mostra dei veicoli d'epoca a Roma

Per tutti gli appassionati di motori e di auto e moto d'epoca, il prossimo sarà un fine settimana da non perdere.

Il sogno di tanti appassionati di motori Immaginate uno spazio molto esteso, abbastanza grande, proprio come quello offerto dall'ippodromo delle Capannelle di Roma e immaginatelo pieno di auto storiche, dal forte valore collezionistico. L'idea portata avanti e offerta agli appassionati di motori dall'evento Millennium Expo è proprio questa: mettere in mostra, grazie alla partecipazione di associazioni importanti e collezionisti privati provenienti da tutta Italia, un buon numero di veicoli d'epoca distribuiti su una vasta area espositiva, in cui i visitatori non si potranno limitare a osservare compiaciuti tanta bellezza a due e a quattro ruote, ma potranno anche trovare accessori e ricambi per i propri veicoli d’epoca. In più, oltre alla Mostra Mercato, è previsto anche uno spazio riservato ai club federati ASI (Automotoclub Storico Italiano).

Ufficio stampa Millennium Expo

I numeri dello spazio espositivo La passeggiata che i visitatori potranno fare si estende lungo uno spazio espositivo in cui sono state ricavate oltre 450 piazzole, appositamente allestite per l’evento. Si tratta di aree in cui tutti gli appassionati, a partire dai ricambisti e dai restauratori, passando per gli esponenti dei club che hanno organizzato i raduni, per i modellisti, e per i collezionisti che mettono in bella mostra i loro veicoli storici, potranno vivere da protagonisti la due giorni dell'evento. Entrando un po' più nello specifico, il programma prevede anche l’esposizione dei sidecar, ideata per raccontare la storia e l'evoluzione di questi veicoli a 3 ruote, ma anche la formazione di raduni monomarca, oltre a rassegne storiche che celebrano gli anniversari di modelli e marchi specifici.

