27 gennaio 2019 08:55 Milano tiene a battesimo la nuova Evoque Il progetto “Live for the City” sostiene artisti speciali

Milano e Range Rover Evoque, un binomio allʼinsegna dello stile e della cultura metropolitana più di tendenza. Non sorprende che la Casa britannica abbia scelto Milano per la premiere della nuova Evoque, con un grande happening allo spazio The Mall e una presenza artistica nei luoghi più rappresentativi della città.

La seconda generazione di Range Rover Evoque è stata protagonista di un evento che sposa arte e stile di vita metropolitano. Il progetto si chiama “Live for the City” e ha individuato tre interpreti ‒ i City Curator ‒ della Milano più moderna e vissuta. Si tratta del duo Giovannoni-Marcantonio, che hanno installato una loro opera nella storica Piazza XXV Aprile; del fondatore dell’associazione Secolourbano Giacomo Biraghi, che in piazza Gae Aulenti ha esposto unʼopera dedicata alla versione mild-hybrid della Evoque; della ballerina Emilia Billitteri che al The Mall ha interpretato “Movement is sustainable”.