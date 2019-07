Stop alle Forature! 19 luglio 2019 07:50 Michelin Uptis, lo pneumatico senzʼaria per GM Costi risparmiati e tanti benefici

Non è un nuovo modello auto, ma è sicuramente uno dei prodotti più importanti e rivoluzionari dellʼanno per lʼindustria motoristica. È lo pneumatico “airless”, cioè senzʼaria, Michelin Uptis, che in queste immagini vediamo montato sulla Chevrolet Bolt EV. General Motors è infatti partner del colosso francese in questa rivoluzionaria frontiera della mobilità.

Lo pneumatico senzʼaria inventato da Michelin annulla il rischio delle forature, ma i vantaggi evidenti di questa tecnologia sono tantissimi. Per la sicurezza degli automobilisti innanzitutto, che non devono più temere la foratura improvvisa, magari nel corso di un viaggio, e lo stress conseguente. Per lʼambiente poi, visto il minor impiego di materie prime necessarie per la produzione di pneumatici e ruote di scorta. Ogni anno si calcola che siano circa 200 milioni nel mondo gli pneumatici che vengono smaltiti prematuramente, a causa di una foratura o di danneggiamenti causati dalle cattive condizioni del manto stradale.