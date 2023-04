MG svela le prime immagini della nuova spider elettrica

Chi ha diffuso le foto? Le immagini che vi mostriamo sono state “diffuse” dal sito del Ministero cinese dell'Industria e dell'Informazione tecnologica. Non solo, perché insieme alle foto c’è anche una scheda tecnica, dalla quale vi riportiamo le informazioni che leggete in questo articolo. Intanto sappiamo che la nuova cabrio di MG sarà una 100% elettrica, con due motori a zero emissioni, uno installato sull’asse anteriore in grado di produrre una potenza massima di 201 CV, il secondo sarà posizionato nell'asse posteriore della potenza di 335 CV.

MG

Anche con un solo motore Con molta probabilità la Cyberster avrà anche una versione con motore singolo e trazione posteriore meno potente di quella che vi abbiamo raccontato qualche riga sopra. Pare che la potenza di questa variante faccia segnare un valore di 314 CV, ma ciò che fa pensare è il peso della spider di MG, nella scheda tecnica segnalato con una massa variabile tra i 1.850 kg e i 1.985 kg (non pochi per una vettura di questo tipo).

Non sappiamo molto sulle prestazioni delle due versioni, sicuramente saranno in grado di toccare i 200 km/h di velocità massima, ma aspettiamo informazioni ufficiali per quanto riguarda i dati relativi l’accelerazione e l’autonomia. A proposito, se “spulciamo” i dati dichiarati da MG sulla concept di questo modello (presentato nel 2021), scopriamo che l’autonomia dichiarata era di circa 800 km (non male).