Mercedes Vision EQXX, la trazione elettrica in versione extralarge

Lʼespansione elettrica in casa Mercedes prosegue senza soste , con la nuova ammiraglia EQS che in circa 6 mesi ha già ricevuto 16 mila ordini a livello globale. Ovvio allora insistere su questa transizione, così a Stoccarda stanno già mettendo mano a una nuova idea di ammiraglia, nome del prototipo EQXX , ma attenzione, presto il prototipo salirà sulle linee di assemblaggio della produzione di serie.

Unʼammiraglia stilosa e rivoluzionaria Ufficio stampa 1 di 25 Ufficio stampa 2 di 25 Ufficio stampa 3 di 25 Ufficio stampa 4 di 25 Ufficio stampa 5 di 25 Ufficio stampa 6 di 25 Ufficio stampa 7 di 25 Ufficio stampa 8 di 25 Ufficio stampa 9 di 25 Ufficio stampa 10 di 25 Ufficio stampa 11 di 25 Ufficio stampa 12 di 25 Ufficio stampa 13 di 25 Ufficio stampa 14 di 25 Ufficio stampa 15 di 25 Ufficio stampa 16 di 25 Ufficio stampa 17 di 25 Ufficio stampa 18 di 25 Ufficio stampa 19 di 25 Ufficio stampa 20 di 25 Ufficio stampa 21 di 25 Ufficio stampa 22 di 25 Ufficio stampa 23 di 25 Ufficio stampa 24 di 25 Ufficio stampa 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel 2021 Mercedes ha venduto nel mondo 2.093.476 autovetture, di cui 227.458 ricaricabili, ovvero elettriche (BEV) e ibride plug-in (PHEV). Un incremento del 70% delle vetture alla spina, con le Full Electric della gamma EQ che crescono addirittura del 155% in un anno, a quota 48.936 unità. E le auto elettriche Mercedes costano, ma se ci mettiamo anche le Smart ‒ che oggi sono tutte elettriche ‒ e i veicoli commerciali elettrici, allora si sfiora la soglia delle 100 mila unità immatricolate. Un contesto nel quale la Vision EQXX ci sta a meraviglia, in pratica la nuova ammiraglia rappresenta la trazione elettrica in versione extralarge.

Tutto ruota attorno ai concetti di “Autonomia” ed “Efficienza”, quelli che oggi definiscono lʼera elettrica come, invece, velocità e accelerazione definiscono le auto termiche. Ebbene a Stoccarda sono riusciti in un miracolo: portare lʼefficienza a 10 kWh per fare 100 chilometri, così che lʼautonomia con una singola carica tocca i 1.000 chilometri! Cʼè tanta roba in questʼevoluzione, che coinvolge anche lo stile e lo vediamo nitidamente sulla Vision EQXX, che ha un pazzesco Cx aerodinamico di 0,17 e pesa appena 1.750 chili!

Il motore non è di quelli da capogiro, la potenza è di 150 kW (204 CV) e la batteria a 900 Volt da 100 kW pesa 425 kg, unʼinezia oggi nel panorama delle full electric di queste dimensioni, che tra le chicche propone anche i pannelli solari sul tetto per alimentare il clima e lʼinfotainment. Unʼauto che abbatte le barriere, oggi infatti con 10 kWh si alimenta per 3 ore un condizionatore domestico, si usa per 5 ore il ferro da stiro o si guarda una TV LED da 50 pollici per 100 ore. La Mercedes Vision EQXX ci fa 100 chilometri!

Nello speciale motori anche la Mercedes Vision EQXX