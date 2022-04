Mercedes svela la Classe T, multispazio multi flessibile

Tante le qualità dellʼinedita Classe T, tutte centrate sulla funzionalità dʼutilizzo che la faranno apprezzare a chi cerca unʼauto familiare e per il tempo libero. Per fare qualche esempio,

i tre sedili posteriori possono tutti accogliere un seggiolino Isofix per bimbi

porte posteriori scorrevoli

, e sono rialzati rispetto alle sedute anteriori per un maggior comfort di viaggio. Lesono poi un valore aggiunto per facilità di accesso e discesa, mentre il portellone apre su un vano di carico alto ma dalla soglia molto bassa, tanto che ci sta dentro un passeggino aperto (per i pigri che non vogliono richiuderlo) ma anche una mountain bike!

Il lancio sui mercati europei di questo modello serve a Mercedes ad abbassare la soglia dʼaccesso ai suoi monovolume, puntando soprattutto sulla clientela privata. Il grande Classe V (fino a 8 posti) è infatti rivolto a un target più professionale: NCC, navette per resort, agenzie di trasporto vip. La Classe T invece, con i suoi

4,5 metri di lunghezza

lʼinterfaccia multimediale MBUX

, offre lʼauto con quel qualcosa in più per farsi apprezzare nei lunghi viaggi, tipo i tavolini che fuoriescono dagli schienali dei sedili anteriori. Quanto agli equipaggiamenti, non manca, con display massimo da 7 pollici, mentre il posto guida confortevole conta sulla leva del cambio rialzata.

Scelta conservativa per le motorizzazioni.

Al lancio saranno presenti due benzina e due diesel

a trazione interamente elettrica

Classe T a passo lungo