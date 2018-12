2 dicembre 2018 08:50 Mercedes Nuovo GLE, guidare nel benessere Anche un motore ibrido e la trazione 4x4 totalmente variabile

Nel patrimonio di Suv e crossover Mercedes cʼè da qualche giorno in Italia anche la seconda generazione di GLE. È il Suv ammiraglia della Stella, il veicolo che tutti vorrebbero avere a disposizione, perché in pratica è come avere tutto. Spaziosità, duttilità, trazione sempre e ovunque, potenza e, per finire, il giusto comfort e benessere a bordo.

Nuovo Mercedes GLE offre oggi tutto quanto, nel campo della sicurezza e delle tecnologie, il know-how industriale mette a disposizione nel mondo dellʼauto. Per la prima volta debutta su unʼauto l’assetto attivo E-Active Body Control con tensione a 48 volt, cioè un sistema di assistenza in coda attivo che, fino ai 60 km/h, impedisce di fatto i tamponamenti e i sinistri. Il merito è delle sospensioni idropneumatiche collegate in rete, ma anche la trazione integrale 4Matic è stata evoluta in modo notevole e oggi è in grado di gestire la ripartizione tra i due assali dallo zero al 100%! Cioè in modo totalmente variabile a seconda delle condizioni stradali.

Anche sul piano delle motorizzazioni il grande Suv Mercedes eccelle per modernità e dinamicità. Cʼè sì un classico diesel, il 6 cilindri turbo della GLE 300d, ma anche unʼinnovativa versione benzina mild-hybrid, la GLE 450 EQ-Boost, con un motore 6 cilindri turbo benzina affiancato da un propulsore elettrico con tecnologia a 48 volt. Tecnologie allʼavanguardia, come sono del resto anche i sistemi dʼinfotainment dellʼinterfaccia MBUX (Mercedes-Benz User Experience), in grado di riconoscere il movimento di mani e braccia per supportare il comando richiesto.