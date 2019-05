Eleganza Dinamica 8 maggio 2019 06:15 Mercedes Nuova GLS, Regina della strada La Classe S sotto le mentite spoglie di un Suv

Di tutto, di più. La gamma Suv Mercedes conta ormai 8 modelli, tra Suv compatti, crossover e fuoristrada old style come lʼimmarcescibile Classe G. Come dire che ce nʼè per tutti (nel 2018 ne sono stati venduti 820 mila), ma certo non per tutte le tasche. La nuova Mercedes GLS è infatti una vera regina della strada, una Classe S ma in forme nuove.

La premiere internazionale del nuovo Suv cʼè stata allʼInternaional Auto Show di New York, perché il pubblico americano da sempre ama questi veicoli. Nuovo GLS è un “bestione” di oltre 5 metri e 3,2 metri di passo e così cattura gli occhi più di qualsiasi altra carrozzeria. Molte però le concessioni “europee”, nel senso che le linee sono state rese più dinamiche, il Cx è sceso da 0,35 a 0,32, e le tre file di sedili con 7 posti a sedere , tutti regolabili elettricamente, hanno una climatizzazione distinta per 5 zone! Se si abbatte la terza fila, col suo comando elettrico, il bagagliaio sale a dismisura fino a 2.400 litri di volume.

Ma non è solo una questione di eleganza dinamica, spazi e comfort. Mercedes GLS è un veicolo executive (come dicono gli americani), per dirigenti dʼazienda e super vip. Per la prima volta è disponibile anche una versione a sei posti con due sedili singoli Comfort nella seconda fila. Ed è per questo target che Mercedes si è inventata la funzione autolavaggio, nel senso che basta premere un tasto e il Suv si prepara a entrare nellʼautolavaggio, chiudendo le portiere, i retrovisori e altre dimenticanze nostre. Favolosi inoltre i fari Multibeam a LED, 112 LED per faro, di serie!

Un Suv moderno, con la qualità dei fuoristrada e la trazione integrale intelligente 4Matic, più le sospensioni pneumatiche di serie. Tutto in sintonia con lʼeleganza formale e il lusso dellʼammiraglia berlina Classe S. Il sistema dʼintrattenimento interno MBUX include due touchscreen in formato 11,6 pollici per consentire a chi siede in seconda fila la fruizione di film, musica e Internet. Chi siede dietro ha poi il tablet per gestire tutte le funzioni Comfort e dʼintrattenimento della MBUX dal vano posteriore.

Su nuova Mercedes GLS debutta lʼinnovativo motore V8 elettrificato, con sistema a 48 V EQ Boost e alternatore-starter integrato. Per gli europei non mancano due affidabili 6 cilindri diesel da 286 CV e 330 CV, con coppia massima rispettiva di 600 e 700 Nm. Prezzi a partire da 86.000 euro.