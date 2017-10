30 ottobre 2017 08:30 Mercedes Classe S, la berlina aristocratica La nostra prova tra le colline toscane

Un investimento, un valore, un prodotto che identifica uno status sociale. Difficile che lo siano le automobili, oggetti che perdono valore nel momento stesso in cui escono dalla concessionaria. Ma la Mercedes Classe S berlina non è unʼauto come tutte le altre, è lʼespressione massima delle executive cars, quelle auto che grandi aziende e istituzioni mettono a disposizione dei loro manager per ragioni di rappresentanza.

Mercedes Classe S berlina Da video 1 di 12 Da video 2 di 12 Da video 3 di 12 Da video 4 di 12 Da video 5 di 12 Da video 6 di 12 Da video 7 di 12 Da video 8 di 12 Da video 9 di 12 Da video 10 di 12 Da video 11 di 12 Da video 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Lʼultima generazione della Classe S berlina arriva in questi giorni sul mercato italiano, fiera come sempre della sua esclusività. Tgcom24 lʼha provata tra le colline intorno a Firenze, nelle due versioni 350d e 400d, ma in gamma ce ne sono altre ancora superiori, con le stimmate sportive AMG e quelle super luxury Maybach. Elegante e aristocratica, con una silhouette che esprime dinamicità e unicità, la nuova ammiraglia Mercedes scorre veloce e silenziosa lungo le colline toscane. Stupende queste sotto il sole dʼottobre e stupenda la macchina, un vero gioiello, che impressiona per la qualità degli interni, dove entriamo con un poʼ di soggezione.

Più dei pellami, degli intarsi in radica, delle finiture lucide elegantissime, che ci si aspetta per forza dalla più lussuosa delle Mercedes, sono gli infiniti sistemi di assistenza alla guida a incutere un poʼ di soggezione. Si parla di “Intelligent Drive” e di super connessioni digitali, la frontiera a breve dellʼauto, e probabilmente è più facile a provarne i contenuti al volante che a spiegarne i meccanismi. E poi cʼè il comfort, il lusso di questa lounge su quattro ruote. Funzioni come lʼAir Balance e la cromoterapia a bordo, dovʼè possibile impostare colori, luci, fragranze e funzioni massaggio, per rendere il viaggio unʼesperienza sensoriale completa! Le bocchette dʼaerazione sono attivabili da ciascun passeggero singolarmente.

Bellissima lʼorganizzazione dei comandi, con due display ad alta definizione da 12,3 pollici ciascuno, uniti esteticamente sotto un vetro di copertura comune che forma una plancia widescreen. Il volante ha comandi touch, cioè a sfioramento, e con comandi vocali si possono gestire lʼinfotainment e altre funzioni. La nostra berlina riconosce almeno 450 comandi vocali! Non meno esclusiva è la tecnica: la nuova Mercedes Classe S è la prima auto al mondo capace di individuare in anticipo le asperità del fondo stradale, grazie alla telecamera stereoscopica, con le sospensioni che adeguano immediatamente lʼassetto alla situazione. Infine il pacchetto parcheggio, che conta su 4 telecamere e 12 sensori collegati in rete per definire una prospettiva aerea della vettura.