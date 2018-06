Mercedes nuova Classe G, il fuoristrada fuoriclasse

Evergreen per vocazione. Mercedes Classe G è il fuoristrada per antonomasia della Stella, un 4x4 che solo allʼapparenza però non sembra cambiare, perché dietro al design classico che lʼha reso celebre dal 1979 a oggi si nascondono tante evoluzioni, tecniche ma anche di stile. Insomma, una quarantenne in splendida forma, che non perde il fascino degli esordi e che Mercedes non smette di rinnovare.