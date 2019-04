Veicoli Tuttofare 26 aprile 2019 06:45 Mercedes, il maquillage di comfort per Classe V Anche in versione camper Marco Polo

Le lunghe vacanze pasquali di questʼanno hanno spinto milioni di italiani sulle strade. Traffico e maltempo, però, hanno frustrato la voglia di cambiare aria, perché insomma passare ore e ore in macchina non è proprio piacevole. A meno che non ci si trovi nel confortevole e vellutato abitacolo di una nuova Mercedes Classe V, il grande monovolume sottoposto a un recente e importante restyling.

Perfetto per resort e grandi alberghi che se ne servono come navetta, ma anche per famigliole sportive e con tante esigenze di carico, Mercedes Classe V è il più funzionale, versatile e polivalente dei veicoli sul mercato. Il grande MPV tedesco è capace di soddisfare qualsiasi esigenza di viaggio e i clienti lo sanno: lo scorso anno è stato il modello più venduto in Italia nella sua categoria. 1.300 unità. Per il sedile posteriore è possibile anche richiedere poltrone ultra-comfort che regalano il massimo comfort, grazie alla funzione riposo, al massaggio per la schiena e alla climatizzazione individualizzata. Consapevole della versatilità di Classe V, Mercedes lʼha anche allestito nella versione camper Marco Polo.

Esteticamente il lifting di Classe V ha riguardato il design del paraurti, più imponenti e larghi e con prese d’aria più grandi. Cʼè anche un livello AMG Line a richiesta con la mascherina del radiatore Matrix, nuovi colori di carrozzeria e inediti tipi di cerchi in lega leggera. Insomma un veicolo protettivo per chi ama mettersi in viaggio senza rinunciare a niente. Nella gamma motori ci sono anche il nuovo 4 cilindri diesel 190 CV, per la prima volta disponibile col cambio automatico a 9 rapporti, e la versione top V 300d da 239 CV.