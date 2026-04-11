Mercedes Glc 450d, abbiamo provato la versione con il turbodiesel più potente d'Europa, e non solo dove si trova a suo agio...
Ci siamo messi al volante della Mercedes Glc 450d un biturbo a gasolio da paura: un 3 litri 6 cilindri da 367 CV e 750 Nm di coppia, capace di bruciare lo 0-100 in 4,7 secondi per una velocità massima di 250 km/hdi Fabrizio Filippone
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Sei cilindri in linea, 3.000cc, 367 cv, 750 Nm di coppia. Omologazione mild hybrid grazie a una componente elettrica a 48 volt che è un valido aiuto su prestazioni e consumi. Mercedes Glc è un diesel irresistibile del segmento D della prestigiosa Stella di Stoccarda, comoda ben fatta e racchiude tutto il comfort e la tecnologia che il brand tedesco può sfoggiare, compresa la trazione integrale, le ruote posteriori sterzanti e uno straordinario motore che occupa il gradino più alto del podio tra i turbodiesel più potenti in Europa. Un divoratore di chilometri, che fa delle lunghe percorrenze il suo pane quotidiano, ma che se la cava alla grande pure in off-road. Lo abbiamo messo alla striglia sia in autostrada - il suo terreno di caccia ideale - che tra mulattiere, tratturi, torrenti e vecchi ruderi, sulle alture della Baronia, in Alta Irpinia.
Un ruggito sotto al cofano
Insomma, un mega-suv "stellato", non un semplice turbodiesel, ma di uno dei motori termici più sofisticati oggi disponibili sul mercato. Il più potente in commercio ma anche uno dei più tecnologici ed efficienti. E nella sua ultima generazione, quella della nostra prova, Mercedes Glc è anche cresciuta nelle dimensioni. Con i suoi 4,71 metri di lunghezza sa trasmettere solidità senza apparire eccessivamente imponente, come la sorella maggiore Gle, di cui però riprende caratteristiche tecniche, infotainment, comfort ed eleganza.
Viaggiare in salotto
Cifra stilistica "stellata" presente pure nell’abitacolo, con un perfetto esempio della filosofia Mercedes più recente. Ambiente tecnologico, raffinato, materiali di pregio e dominanza digitale. Il grande cockpit centrale da 11,9” integra il brandizzato sistema multimediale Mbux e un sistema operativo supportato da un hardware molto sofisticato, con processore da 16 Gb di Ram e memoria SSD, per un funzionamento rapido e fluido come la spettacolare risoluzione.
Prova in e fuori-strada
Ma il vero protagonista della GLC 450d resta il motore. Il sei cilindri in linea da 3,0 litri, 367 CV e una coppia stratosferica di 750 Nm, fanno di questo suv, all'occorrenza, una specie di supercar. Nei lunghi trasferimenti in autostrada del nostro test-drive, l'auto non ha fatto un plissé nelle accelerazioni, nelle ripartenze o nei cambi di marcia con una risposta fluida già ai bassi regimi, eliminando qualsiasi sensazione di vuoto nell’erogazione, sempre pronta con le due turbine a geometria variabile, una per i bassi regimi e una per gli alti, capaci di garantire una spinta senza compromessi già da 1.200 giri. Divertente, per un suv da circa 22 quintali di stazza, la modalità di guida in "Sport", con le sospensioni pneumatiche che filtrano buche e viadotti consentendo all’abitacolo di rimane sempre un salotto viaggiante- Addirittura sorprendente, la selezione in "off-road", che ci ha permesso di avventurarci tra strade di campagna, tratturi, viuzze non asfaltate e vecchi ruderi della baronia, in Alta Irpinia, in provincia di Avellino. Un'esperienza quasi "fuoristradistica" che non ci aspettavamo di poter sperimentare con un'auto di queste dimensioni e di questo lignaggio.
Consumi da berlina
Ultima sorpresa, ma non ultima in termini pratici, i consumi. Nonostante le prestazioni al top di gamma e la massa importante, la Glc 450d fa dei bassi consumi uno dei suoi punti di forza, soprattutto nei lunghi viaggi, dove a velocità di codice si viaggia a poco più di 1.500 giri al minuto, con valori fino a 18-20 km/l. In città, naturalmente, si scende attorno ai 9-10 km/l, ma con una guida attenta e un piede allenato si riesce a spuntare anche i 12 km al litro, mentre sulle strade statali a velocità comprese tra 90 e 110 km/h si possono staccare addirittura i 25-30 km/l. L’autonomia complessiva diventa quindi un altro dei grandi pregi di questa motorizzazione, superando senza grossi sacrifici nella guida gli 850 km con un pieno da 62 litri.
Prezzi "stellati"
Se Mercedes Glc è potente nelle prestazioni e anche parca nei consumi, per un tappeto volante di questa caratura non si può certo pretendere di sborsare una cifra da utilitaria. La 450d non è per tutte le tasche, partendo da circa 90mila euro. Ma la versione della nostra prova, tra sospensioni pneumatiche, ruote posteriori sterzanti e altri optional importanti sfiora i 100mila. Un mega-suv che comunque rimane un top di gamma del suo segmento, caro a chi percorre migliaia e migliaia di chilometri ogni anno. In fondo, chi cerca un SUV premium veramente "stellato", senza rinunciare al piacere di guida, Mercedes Glc si conferma una delle scelte più azzeccate oltreché più perfaormanti disponibili sul mercato.