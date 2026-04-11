Mercedes Glc 450d, abbiamo provato la versione con il turbodiesel più potente d'Europa, e non solo dove si trova a suo agio...

Sei cilindri in linea, 3.000cc, 367 cv, 750 Nm di coppia. Omologazione mild hybrid grazie a una componente elettrica a 48 volt che è un valido aiuto su prestazioni e consumi. Mercedes Glc è un diesel irresistibile del segmento D della prestigiosa Stella di Stoccarda, comoda ben fatta e racchiude tutto il comfort e la tecnologia che il brand tedesco può sfoggiare, compresa la trazione integrale, le ruote posteriori sterzanti e uno straordinario motore che occupa il gradino più alto del podio tra i turbodiesel più potenti in Europa. Un divoratore di chilometri, che fa delle lunghe percorrenze il suo pane quotidiano, ma che se la cava alla grande pure in off-road. Lo abbiamo messo alla striglia sia in autostrada - il suo terreno di caccia ideale - che tra mulattiere, tratturi, torrenti e vecchi ruderi, sulle alture della Baronia, in Alta Irpinia.