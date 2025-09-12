Nuova Mercedes-Benz GLC

Le dimensioni della nuova Mercedes GLC vedono una lunghezza di 4,85 m, una larghezza di 1,91 m, un'altezza di 1,64 m e un passo di 2,97 m. Restando nel campo dei valori e prima di passare alla descrizione dei nuovi particolari di design, il bagagliaio ha una capacità di 570 litri che possono salire a ben 1.740 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, invece davanti c'è un frunk da 128 litri. Passiamo al design (il coefficiente aerodinamico ha un CX di 0.26): essendo una full electric, la nuova GLC gode del nuovo frontale con la grande cornice cromata, che racchiude una struttura a rete con effetto vetro fumé e ha il contorno con illuminazione integrata. Di serie ci sono anche i fari full-LED mentre nell'allestimento Avantgarde è disponibile il tetto panoramico in vetro. Di profilo spiccano i nuovi cerchi che possono arrivare fino a una misura di 21", mentre al posteriore ci sono gruppi ottici a sviluppo orizzontale con firma luminosa a forma di stella, ma a richiesta e in combinazione con la griglia illuminata, le luci possono animarsi quando la vettura viene sbloccata o è in carica.