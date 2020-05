Mercedes GLA, “salto di specie” verso i Suv maturi

GLA resta il modello dʼaccesso alla gamma Suv Mercedes (in tutto 8 modelli!), ma perde un poʼ il look sbarazzino della prima serie e da crossover giovanile si trasforma in Suv per famiglie sportive. Un esempio arriva dalle motorizzazioni: delle 5 a listino, 3 offrono la trazione integrale 4Matic, mentre i cambi sono sempre a doppia frizione e 7 oppure 8 rapporti. Uno sguardo veloce a questi: due benzina, a partire dal 1.332 cc da 163 CV della GLA 200 e poi il 2.0 da 225 CV della GLA 250, questʼultimo anche 4x4. Tre i diesel da 116, 150 e 190 CV, le ultime due con trazione integrale.

Ma è il design la prima nota evidente del cambiamento radicale di Mercedes GLA. Comʼè proprio dei fuoristrada della Stella, ha il frontale verticale, gli sbalzi corti davanti e dietro e protezioni più marcate sui lati. Le versioni 4Matic hanno di serie il pacchetto tecnico Offroad, che comprende un programma di marcia in più, lʼausilio alla marcia in discesa e i fari Multibeam con una speciale funzione dʼilluminazione per la guida in fuoristrada. Pur lunga come prima, GLA sembra più grande, perché aumenta lʼaltezza di ben 10 centimetri (1.616 mm con le barre sul tetto), ciò che accresce lʼabitabilità interna. Il bagagliaio modulare conta poi sul divano posteriore scorrevole per 14 centimetri.

Netto lʼupgrade sulla sicurezza. Il pacchetto di ausili alla guida è stato ampliato e comprende ora la funzione di assistenza di svolta, la prevenzione degli urti laterali in presenza di ciclisti o veicoli, lʼalert che segnala le persone sulle strisce pedonali. Nuovo GLA è in grado di reagire quando non lo fa il guidatore, grazie allʼevoluto sistema di frenata attivo che interviene anche in autonomia per scongiurare una collisione o mitigarne la gravità. Gli interni si avvalgono dellʼormai nota interfaccia MBUX a comandi vocali e del comfort proprio dei modelli top di gamma Mercedes. La forbice di prezzi va da 35.580 a 47.180 euro.