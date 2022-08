Mercedes EQA, il Suv elettrico che piace alle donne

Tgcom24 l’ha provata viaggiando da Bari a Napoli , in un contesto dove le pale eoliche dominano e sembrano ricordarci come le fonti di energia rinnovabili siano anch’esse ormai parte della vita di tutti i giorni.

Le prestazioni di Mercedes EQA ci hanno convinto al cento per cento

straordinaria autonomia di quest’auto

. Il tragitto che abbiamo percorso ci ha fatto percepire la realtà delle auto elettriche come qualcosa che sempre di più appartiene alla nostra quotidianità. Eravamo circondati dal paesaggio del nostro Meridione, delle campagne che d’estate splendono dei colori del grano, e a bordo di un’auto elettrica ci sentivamo in armonia con la natura. La prova era tesa a farci toccare con mano lae a farci intravedere lo sviluppo delle necessarie infrastrutture anche al Sud.

Abbiamo effettuato una sosta a Potenza, dove abbiamo potuto ricaricare la batteria (che peraltro aveva ancora autonomia sufficiente per condurci a destinazione). È innegabile che al Nord sia più facile ricaricare la propria auto elettrica, ma questa prova ci ha dato l’occasione di constatare che,

con una buona programmazione delle soste, è possibile viaggiare in elettrico anche al Meridione

sistema di navigazione di serie Electric Intelligence

. In tal senso è di aiuto il, che calcola le soste necessarie per la ricarica tenendo conto del traffico, dello stile di guida del conducente e persino del meteo.

I sistemi di assistenza alla guida sono gli stessi che caratterizzano l’intera famiglia delle

Mercedes EQ elettriche

Il pacchetto di ausili alla guida è stato ampliato

il sistema di prevenzione degli urti laterali in presenza di ciclisti o veicoli che si avvicinano

e garantiscono grande sicurezza grazie all’assistente di frenata e all’antisbandamento.e, a richiesta, può comprendere tra le altre cose la funzione di assistenza di svolta, la funzione corridoio di emergenza,e lʼavvertimento che segnala la presenza di pedoni sulle strisce. Il sistema di assistenza ECO permette una guida particolarmente rilassata grazie all'impiego del Distronic.

L’estetica rende subito riconoscibile EQA, caratterizzata dagli elementi tipici delle elettriche di casa Mercedes: il

frontale con mascherina Black Panel

GLA, sorella endotermica di EQA

quattro versioni: Sport e Sport Plus

Premium e Premium Plus

e Stella centrale, la fascia luminosa anteriore e posteriore, le luci posteriori a LED che confluiscono direttamente nella fascia luminosa che va assottigliandosi. EQA piace alle donne, che sono il 40% della clientela. Il comfort all’interno è tipico di un SUV Mercedes e si rifà a, con sedili rialzati. La nuova EQA è disponibile in(più tecnologiche);(impreziosite dalla linea AMG).

Batteria da 66,5 kWh e potenza equivalente di 190 CV

Mercedes me Charge

prezzo di listino parte dai 53.000 euro della EQA 250 Sport

sono garanzia di affidabilità, senza “scatti” in termini prestazionali. Di grande convenienza il servizio “”, con il quale i clienti possono utilizzare la più estesa rete di ricarica a livello globale, dotata attualmente di oltre 450.000 punti di ricarica in 31 Paesi di fornitori differenti e sia a corrente alternata che corrente continua. Tante le modalità di acquisto per mettersi al volante di EQA, il, purtroppo oltre la soglia per accedere agli incentivi statali.