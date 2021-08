Mercedes EQA, il Suv che promuove lʼelettrico a pieni voti

Da Olbia a Cagliari con Mercedes EQA . La Sardegna attraversata da auto silenziose e green è ancora quella incontaminata dei film western italiani degli anni Sessanta e Settanta e offre paesaggi selvaggi e genuini. Non poteva esserci scenario migliore per ospitare questa prova full electric , quasi fosse il fondale di un grande spettacolo in cui ogni elemento trova armonia nella funzionalità e nella garanzia di prestazioni sempre all’altezza.

Lʼauto elettrica è il presente della Stella Ufficio stampa 1 di 22 Ufficio stampa 2 di 22 Ufficio stampa 3 di 22 Ufficio stampa 4 di 22 Ufficio stampa 5 di 22 Ufficio stampa 6 di 22 Ufficio stampa 7 di 22 Ufficio stampa 8 di 22 Ufficio stampa 9 di 22 Ufficio stampa 10 di 22 Ufficio stampa 11 di 22 Ufficio stampa 12 di 22 Ufficio stampa 13 di 22 Ufficio stampa 14 di 22 Ufficio stampa 15 di 22 Ufficio stampa 16 di 22 Ufficio stampa 17 di 22 Ufficio stampa 18 di 22 Ufficio stampa 19 di 22 Ufficio stampa 20 di 22 Ufficio stampa 21 di 22 Ufficio stampa 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tgcom24 ha provato una EQA nell’allestimento Sport, che rende perfettamente l’idea di quello che sarà il futuro della Casa di Stoccarda: entro il 2022 garantirà veicoli a batteria in tutti i segmenti che la caratterizzano e dal 2025 offrirà un’alternativa completamente elettrica per ogni modello. EQA è silenziosa, ecologica, interattiva con il suo celebre “Ehi Mercedes”, all’avanguardia nella tecnologia e nei software, sicura grazie ai sistemi di assistenza alla guida di cui è dotata. È attivo infatti il sistema antisbandamento che “costringe” a rimanere all’interno della corsia e il sistema di assistenza alla frenata che consente all’auto di fermarsi autonomamente all’approssimarsi di un ostacolo.

La durata della batteria è sempre il grande timore di chi pensa di sostituire la propria auto a motore endotermico con una vettura tutta elettrica, che non dà modo di ripiegare sulla benzina o sul diesel qualora la batteria si esaurisse. Con EQA invece l’autonomia non è un problema. L’abbiamo provata senza risparmiare accelerazioni e con l’aria condizionata sempre in funzione e abbiamo attraversato la Sardegna senza doverci mai fermare per la ricarica. All’arrivo avevamo ancora un margine di autonomia, confermando che può superare i 400 chilometri con una ricarica, come dichiarato. Questo è possibile anche grazie alla bassa resistenza aerodinamica dell’auto, il cui Cx parte da 0,28.

Gli interni sono comodi e costruiti con materiali pregiati, l’abitacolo è confortevole, funzionale e ipermoderno, pensato con particolari che richiamano il carattere elettrico della vettura. A seconda dellʼallestimento, spicca un nuovo elemento decorativo retroilluminato e dettagli color oro rosé sulle bocchette di ventilazione, sui sedili e sulla chiave. Sedili rialzati, come in tutti i Suv, e ciò consente una visuale senza restrizioni.

L’affidabilità e il comfort non sono però tutto in un’auto di lusso: conta anche la linea, dettagli che impreziosiscono la vettura e anche in questo EQA non delude. La mascherina Black Panel con Stella centrale tipica di Mercedes-EQ non passa inosservata, come la fascia luminosa anteriore e posteriore che collega orizzontalmente le luci di marcia diurne a LED. I dettagli blu dei fari rendono inconfondibile l’immagine di EQA. Allʼinterno il sistema dʼinfotainment MBUX è di serie e personalizzabile. Mercedes EQA Sport costa 50.190 euro.