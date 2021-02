Mercedes EQA, il crossover pulito e performante

Questione di opportunità. Per passare a una moderna auto elettrica o ibrida elettrica ricaricabile, ci sono oggi tante possibilità, ma se si guarda allʼinterno di un grande gruppo come Mercedes , si trova davvero di tutto. È il caso della novità EQA , un crossover a trazione 100% elettrica che arriverà nelle concessionarie italiane il prossimo mese di marzo.

A ben guardare assomiglia a GLA, di cui è in effetti unʼevoluzione, ma in realtà EQA ha unʼestetica con differenziazioni nette, come tutti i modelli Mercedes EQ, a cominciare dalla fascia luminosa orizzontale che unisce anteriore e posteriore con Led ad alta efficienza e rende riconoscibile il veicolo di giorno e di notte. Soprattutto, però, EQA è la nuova porta di accesso alla gamma 100% elettrica della Casa della Stella, mentre per GLA è disponibile una versione plug-in ‒ la EQ Power 250 e ‒ che in modalità elettrica percorre fino a 70 chilometri. Lʼautonomia di marcia di EQA, invece, sfiora i 500 chilometri nel ciclo misto (nuovo standard WLTP).

Forte di un Cx aerodinamico di 0,28, che ottimizza i consumi, Mercedes EQA si presenta in Italia con ben 6 versioni a listino, tutte dotate dellʼinterfaccia MBUX di ultima generazione per gestire le funzioni comfort e dʼintrattenimento a bordo. Una versatilità che si rinfocola anche per quanto riguarda le motorizzazioni, visto che i modelli Mercedes EQA sono disponibili con powertrain di potenza compresa tra 140 e 200 kW e potranno essere sia a trazione anteriore sia integrale. Il primo livello da 140 kW spunta comunque buone prestazioni: 160 km/h di velocità massima e meno di 9 secondi lʼaccelerazione da 0 a 100 orari.

Lʼauto arriverà in Italia dalla fine di marzo, i prezzi partono dai 41.139 euro di EQA 250 Sport, ma lʼIVA è esclusa. Essendo sotto i 50.000 euro, lʼauto beneficia dell’ecobonus fino a 10.000 euro in caso di rottamazione. Lʼalternativa, per chi nutre ancora scetticismo sulla diffusione delle colonnine di ricariche, è la Mercedes GLA 250 e EQ Power, ibrida plug-in da 218 CV, sviluppati in sinergia dal 4 cilindri 1.3 turbo benzina 160 CV e dal propulsore elettrico da 102 CV. A listino, IVA inclusa, questa costa 52.500 euro.

Nello speciale motori anche la Mercedes EQA