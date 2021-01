Mercedes presenta lʼhyperscreen sullʼammiraglia EQS

Se qualcuno pensa che a rubare il sonno degli ingegneri automobilistici siano soltanto la trazione elettrica e la guida autonoma, beh sottovaluta gli effetti della rivoluzione digitale , che sta letteralmente stravolgendo le nostre abitudini di guida. Ce lo dimostra Mercedes-Benz , che ha svelato la nuova tecnologia MBUX per il display centrale, scegliendo la cornice virtuale del CES di Las Vegas (Consumers Electronics Show) per lasciarci a bocca aperta.

Lʼhyperscreen, comʼè definito volgarmente questo display, si basa sulla seconda generazione del sistema MBUX (Mercedes-Benz User Interface) ed è reale, farà la sua apparizione in unʼauto di serie già a settembre 2021 sulla EQS, lʼammiraglia elettrica della Stella. Sveliamo subito un arcano fragile come il segreto di Pulcinella: la rivoluzione digitale incorpora le funzioni di guida autonoma e la stessa gestione della trazione elettrica, quindi non è una terza gamba del cambiamento in atto nel mondo dellʼauto, ma un unicum di tecnologie che il colosso di Stoccarda definisce “Mercedes Travel Knowledge”.

Ma cosa fa lʼhyperscreen? Chi conosce il “vecchio” MBUX (anche se risale a pochi anni fa) sa che al comando “Hey Mercedes” dava una serie di risposte al guidatore, di cui riconosceva la voce. Ora, semplicemente, fa di più grazie allʼIntelligenza Artificiale: fornisce informazioni sempre più precise e dettagliate, interpreta le esigenze del guidatore, gestisce le funzioni comfort e di sicurezza del veicolo in autonomia e in base alle situazioni, capace cioè di leggere situazioni come il traffico, le condizioni meteo, i tempi di viaggio. E in più, impara dallʼesperienza, memorizzando le scelte fatte e risolvendole quando torneranno utili.

Lʼhyperscreen è uno schermo ampio 56 pollici, vale a dire 141 centimetri, e il display con tecnologia Oled è curvo per risultare meglio leggibile. Non solo a chi guida, ma anche al passeggero al suo fianco, che può disporre di una propria area operativa separata da quella che serve alla guida. Le dimensioni lo consentono e lʼhyperscreen opera così come un multischermo. “Il sistema MBUX Hyperscreen è sia il cervello che il sistema nervoso dellʼauto”, spiegano in Mercedes, ed è così in grado di personalizzare i consigli con funzioni tipo promemoria di compleanno e lʼelenco delle cose da fare. Da qui allʼauto che guiderà da sola, il passo sembra ormai davvero piccino piccino…