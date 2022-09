Mercedes e Maybach, lʼauto di lusso ondeggia fra gli yacht

Prestigiose, lussuose, avveniristiche, come sanno essere le Mercedes e le Maybach , presenti a Genova per il secondo anno consecutivo in qualità di Partner Auto ufficiale del salone. A disposizione dei vip ci sarà una flotta Mercedes-EQ di veicoli elettrici.

Allo stand della Casa di Stoccarda troviamo esposte tre meravigliose vetture, che qualche sguardo dalle barche lo distoglieranno. Due sono esclusive premiére italiane e una è un prototipo di rara ed entusiasmante bellezza: la

Vision Mercedes Maybach 6 Cabriolet

vettura decappottabile lunga quasi 6 metri

, spinta da 4 motori elettrici sincroni per una potenza di ben 550 kW (750 CV). Si tratta di una, con un cofano motore tanto lungo quanto imponente, però con linee fluide e armoniche, con cerchi da 24 pollici. Linee che riprendono le proporzioni dello stile Art déco e infondono leggerezza a questʼauto pur così poderosa. Affascinante!

I due modelli di serie sono la GLS Maybach 600 4Matic Edition 100 e la nuova SL Mercedes-AMG

Una super limited edition, che monta il motore V8 da 557 CV e ha le sospensioni pneumatiche

. Il primo è un Suv letteralmente “spaziale” per qualità dellʼallestimento e sarà prodotto in soli 100 esemplari, di cui uno soltanto destinato al mercato italiano.. Offre livelli di comfort e abitabilità da lounge di lusso, con ben 1,10 metri di libertà per le gambe e un perfetto isolamento acustico, mentre le pedane di accesso sono estraibili grazie a un comando elettrico. GLS Maybach Edition 100 si distingue esteticamente per la livrea bicolore verniciata a mano nelle tonalità argento high-tech / blu nautico, mentre gli interni in pelle sono bianco cristallo / argento perla.

Più dinamica, giovanile e sportiva è lʼaltra vettura esposta al Salone: la nuova generazione della

cabrio SL firmata Mercedes-AMG, con capote in tessuto e configurazione 2+2 posti

motore V8 biturbo 4.0 da 585 CV

63 4Matic+

prezzi a partire da 199.000 euro

. Per la prima volta questa vettura dispone della trazione integrale, che si avvale anche dellʼassetto attivo (Active Ride Control AMG) con sistema antirollio attivo e lʼasse posteriore sterzante. A richiesta sono i freni ceramici in materiale composito AMG ad alte prestazioni. Ilè stato interamente sviluppato da Mercedes-AMG ad Affalterbach. In Italia arriverà inizialmente la motorizzazione più potente, disponibile nelle due versioni Premium e Premium Plus, con