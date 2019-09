La polemica 24 settembre 2019 08:40 Mercedes, Con la EQS il futuro è CO2 free Ma continua lo sviluppo dei motori termici tradizionali

Le strategie Mercedes guardano a forme di propulsione alternative (ibride ed elettriche) e anche a carburanti alternativi (vedi idrogeno), ma i motori termici convenzionali non saranno abbandonati. È emerso chiaramente allʼultima edizione del Salone di Francoforte, eppure molti equivoci sono nati attorno alle futuristiche proposte della Stella e mal interpretando qualche dichiarazione a margine dei manager Mercedes.

Proposte futuristiche come la stupenda concept Vision EQS che vediamo in queste immagini. Una sontuosa, innovativa e bellissima ammiraglia 4 porte che ha catturato gli sguardi dei visitatori allo IAA 2019. È di certo una vettura modernissima, con due motori elettrici e le potenti batterie Daimler Accumotive da 100 kWh. Grazie alle sue batterie modulari, la Vision EQS arriva a unʼautonomia di marcia di circa 700 km e bastano 20 minuti ‒ una sosta in autogrill ‒ per ottenere lʼ80% di ricarica (e quindi fare più di 500 km!). Servono però le colonnine da 350 kW e qui bisogna ancora lavorarci su.

Le precisazioni di Daimler

Prendendo posizione dopo alcune dichiarazioni attribuite a Markus Schäfer, Membro del CdA Daimler AG, il colosso di Stoccarda ha rilasciato delle affermazioni inequivocabili sul futuro delle attuali motorizzazioni a benzina e diesel. “Non abbiamo deliberato alcuna decisione di cessare lo sviluppo dei motori a combustione interna ‒ si legge in una nota ‒ e la nostra ultima generazione di propulsori “FAME” (Family of Modular Engines), diesel e benzina, è ora disponibile sullʼintero portfolio di prodotti”. Questʼultima generazione di motori, si legge ancora nella nota, è in fase dʼintroduzione e verrà in seguito ulteriormente sviluppata.