Mercedes Classe B 250 e, il monovolume si fa ibrido

Superato questo scoglio psicologico, tutto va in discesa: la Classe B è un modello noto, non è fra le native ibride plug-in come le Mercedes della gamma EQ; ha poi la solidità e qualità Mercedes e una compiuta vocazione familiare. Lunga 4,427 metri, il monovolume tedesco è grande e spazioso, ha unʼabitabilità importante e un capiente bagagliaio. Lo stile non è di quelli emozionali, ma quando mai i monovolume lo sono, anche se la presenza su strada è abbastanza scenica. Tgcom24 ha provato la Mercedes B 250 e, scoprendone come si guidi bene e abbia consumi di benzina ridotti a batteria carica.

Le qualità sono di tuttʼaltro tipo, gli interni sono il vero plus e già fa il suo bellʼeffetto il sistema multimediale MBUX, che è di serie su tutte le versioni. Rispondendo a comandi vocali e gestuali rende la vita a bordo confortevole a tutti i passeggeri. Sempre di serie sono la telecamera posteriore, i servizi connessi Mercedes Me, i fari Led High Performance. E poi cʼè lei, la trazione ibrida elettrica, che su questo modello riesce nellʼimpresa di fare più di 70 km a emissioni zero (fino a 77 km, assicurano in Mercedes). Significa una fruibilità dellʼenergia elettrica assoluta, perché in media i guidatori italiani percorrono in un giorno molto, ma molto meno.

Lʼefficienza si deve al matrimonio riuscito fra il motore 1.3 turbo benzina e lʼunità elettrica, che insieme sviluppano 160 kW di potenza (218 CV) e ben 450 Nm di coppia. Significa ottime prestazioni in accelerazione e ripresa, cosa inusuale per il tipo di carrozzeria, ma anche e soprattutto un consumo medio di 3,5 litri per fare 100 km! Un padre di famiglia ‒ o anche una madre, visto che la Classe B è molto amata dal target femminile ‒ non potrebbe chiedere di più! I difetti ci sono, o meglio ci saranno, perché allʼocchio non è che siano saltati evidenti, a parte il cambio automatico che risulta un po’ lento negli innesti.

Un consiglio però è bene darlo, quello di mettersi in marcia a batterie completamente cariche, perché altrimenti lʼoverboost del motore elettrico pecca e i consumi salgono, fino a 5,9 litri per 100 km, anche perché non si può settare la modalità per andare soltanto in elettrico, che nelle città più trafficate è il vantaggio vero di queste auto. Tre le versioni a listino di Mercedes B 250 e, tutte ben equipaggiate, con la versione top di gamma Premium che ha una mascherina ad hoc e finiture in stile AMG. Da comprare, senza dubbio, se nel box si ha disponibilità di una colonnina per la ricarica. Forbice di prezzi da 41.500 a 44.700 euro.