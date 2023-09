Mercedes-Benz eCitan Van, carica e trasporta in elettrico

Cosa abbiamo fatto Un bel giro di un paio di ore ad andare e almeno un’altra ora per tornare a riconsegnare il nostro fedele compagno di lavoro. Così, visto che avevamo il desiderio di provare l’ultimo Mercedes-Benz eCitan, la casa tedesca ci ha accontentato, organizzando una bella giornata di lavoro a bordo di questo furgone elettrico, ma non da tester, da corriere. Proprio così, siamo andati in Mercedes-Benz Italia a ritirare l’eCitan e dopo un brief con gli addetti ai lavori, ci è stata consegnata una lista di materiale enogastronomico da andare a ritirare e da consegnare presso la location in cui avremmo pranzato. Quindi, del serio lavoro di fatica da fare, per noi e per l’eCitan, che ci ha trasformati in corrieri per un giorno, perfino nel difficile traffico del centro di Roma.

Ufficio stampa Mercedes-Benz

Dimensioni e capacità Il nuovo eCitan Van viene proposto in due lunghezze, in listino c’è infatti la versione da 4.498 mm e quella a passo lungo da 4.922 mm, ma chiaramente c’è anche la versione Tourer adibita per il trasporto dei passeggeri. Mercedes eCitan in versione furgone si può caricare dalla porta scorrevole laterale, azione facilitata dalla ridotta altezza della soglia di carico che è di 57 cm, ma l’accesso alla cabina di carico può avvenire anche dal doppio portellone posteriore, formato da due portiere che possono essere bloccate a 90 gradi e ruotate lateralmente fino a 180 gradi. In lunghezza si possono caricare oggetti per un massimo di 3,05 metri e di 3,41 metri nella versione a passo lungo, in un volume di carico pari a 2,9 metri cubi per un peso massimo di 722 kg (i valori della versione a passo lungo sono invece di 3,7 metri cubi e fino a un massimo di 660 kg).

Ufficio stampa Mercedes-Benz

Il powertrain dell’eCitan e le nostre sensazioni di guida Mercedes-Benz eCitan ha un powertrain con una batteria al litio da 45 kWh, posizionata nel pianale, con una potenza massima di 122 CV. Quando si ha la necessità di ricaricarla, collegandosi a una colonnina in corrente continua DC fast da 75 kW, si può passare dal 10% all’80% di carica in circa 38 minuti. A bordo, c’è un caricatore standard da 11 kW, ma si può avere anche in corrente alternata AC da 22 kW. Per quanto riguarda la sicurezza, nella dotazione di serie è inserita l’assistenza per la partenza in salita, il Crosswind Assist (che aiuta a gestite il van durante la marcia soggetta a forti raffiche di vento) e il rilevatore della stanchezza del conducente. Durante la guida si possono scegliere due modalità, Eco e Comfort, la prima molto utile nei brevi tratti urbani, la seconda negli spostamenti un po’ più lunghi. L’autonomia varia a seconda dello stile di guida, del percorso, del clima e del carico a bordo, a ogni modo il nostro eCitan Van con la batteria carica ci segnalava un’autonomia di 270 chilometri. Colpisce per l’agilità e per il silenzio a bordo. Nel traffico più difficile riesce a districarsi senza alcun problema, la sterzata è buona e la frenata efficiente, soprattutto se si sfrutta a dovere la frenata rigenerativa. Se volete il Mercedes-Benz eCitan Van come compagno di lavoro, il suo listino della versione a passo corto parte da 38.742 euro e arriva a 40.276 euro per la versione a passo lungo.