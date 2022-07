Mercedes-AMG SL 43, turbo elettrico per la roadster da favola

Per sognare lʼestate perfetta ecco la nuova Mercedes-AMG SL 43 , il modello più “piccolo” della roadster 2+2 posti , perché dotata di un inedito motore 4 cilindri 2.0 turbo benzina di taglia ben più compatta del V8 montato sulla Mercedes SL 63. Soltanto che qui siamo in presenza di una tecnologia da Formula 1.

Dunque si parte bassi con un leggero e “piccolo” 4 cilindri due litri, ma si vola altissimi per la tecnologia presente. Per la prima volta al mondo, infatti, trova impiego in una vettura di serie il

turbocompressore a gas di scarico di tipo elettrico

Mercedes-AMG SL 43 è in grado di erogare una potenza di 280 kW (pari a 381 CV)

, il cui know-how è stato sviluppato per le monoposto delle frecce dʼargento in Formula 1. La ineditae una coppia massima di 480 Nm, grazie allʼeffetto boost di 10 kW del turbocompressore elettrico. Questo è alimentato dalla rete di bordo a 48 V, che fornisce energia anche allʼalternatore-starter con trasmissione a cinghia.

Il

cambio a 9 marce Speedshift AMG

scatto sullo 0-100 km/h che si compie in 4,9 secondi

è anchʼesso una novità, poiché il convertitore di coppia è sostituito da una frizione a bagno dʼolio che fa risparmiare peso e ottimizza il tempo di risposta ai comandi dellʼacceleratore. Il risultato è uno, per una velocità massima di 275 km/h, mentre le scalate anche di più marce contemporaneamente sono rapide e comprendono la funzione di doppietta automatica. Inoltre la funzione Race Start garantisce unʼaccelerazione ottimale da fermo.

Scelta non solo estetica è poi quella della

capote in tessuto a comando elettrico

spoiler posteriore estraibile

Prezzo non ancora formalizzato

, che rispetto al precedente tetto rigido in metallo pesa 21 chili in meno. Di serie i cerchi in lega da 19 pollici e lo, che a partire dagli 80 km/h si regola in base a 5 distinte posizioni per ottimizzare la resa aerodinamica. Infine la nuova SL è la prima Mercedes-AMG a montare di serie un asse anteriore multilink a 5 bracci disposti completamente allʼinterno del cerchio, e a 5 bracci sono anche le sospensioni posteriori., ma si parla di 120.000 euro almeno.

“Nel corso della sua lunga storia, la SL è sempre stata una pietra miliare a livello tecnologico. Se nel 1954 la leggendaria 300 SL “Ali di gabbiano” rappresentava la prima auto di serie a essere dotata di iniezione diretta di benzina, oggi la Mercedes-AMG SL 43 è la primissima auto di serie a montare un turbocompressore a gas di scarico di tipo elettrico”, ha affermato

Philipp Schiemer

, Presidente del CdA Mercedes‑AMG.