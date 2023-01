Mercedes-AMG One: la prima prodotta è in consegna

Mercedes-AMG One ha il DNA da corsa - Ancora in “fasce” macinava chilometri sull'asfalto di circuiti duri e veloci come il Nurburgring, Hockenheim e il Red Bull Ring e faceva segnare giri record, mentre gli appassionati e chi l'aveva ordinata l'aspettavano sulla strada di tutti i giorni. Questo la dice lunga sul carattere e sulle caratteristiche della Mercedes-AMG One, una hypercar che nel sangue ha le corse. Prodotta nello stabilimento AMG di Coventry, nel Regno Unito, sotto il cofano ha un 1.6 V6 e quattro motori elettrici per un totale di 1.063 CV di potenza massima con un regime di rotazione a ben 11.000 giri al minuto. Le prestazioni fermano il cronometro a 2,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h, a 7 secondi per raggiungere i 200 km/h, mentre la velocità massima è di 352 km/h.

Lewis Hamilton sarà il primo fortunato? - È chiaramente molto difficile sapere con esattezza chi ha messo le mani sui 275 esemplari della Mercedes AMG-One. Immaginiamo, visto anche il costo di almeno 3 milioni di euro, che nella lista dei fortunati ci siano personalità di spicco e facoltose. La Mercedes non ha reso pubblico alcun nome, ma secondo il The Sun, l'AMG One potrebbe essere stata ordinata da Nico Rosberg e David Coulthard o dal collezionista Manny Khoshbin. Figurano inoltre l'attore Mark Wahlberg e la tennista Ion Tiriac. Nonostante queste indiscrezioni, crediamo che si possa anche immaginare che in realtà uno dei primi a riceverne la consegna potrebbe essere Lewis Hamilton, che tra l'altro è stato coinvolto in tutte le fasi dello sviluppo della hypercar (nata dalla monoposto di Mercedes F1 W07) Ibrido del 2016).