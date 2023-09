Mercato europeo dell'auto: cresce anche in agosto

Se poi prendiamo in analisi i dati dei primi otto mesi del 2022 e li confrontiamo con quelli registrati tra gennaio e agosto 2023, scopriamo che l'andamento risulta positivo con un +17,9% , grazie al contributo raggiunto con le 8.516.943 immatricolazioni, rispetto alle 7.266.618 dello scorso anno. Ancora migliore la notizia che vede l’aumento delle immatricolazioni in tutti e quattro i maggiori mercati d'Europa: prima la Spagna (+20,5), seconda l'Italia (+20,2%), poi la Francia (+16,6%) e la Germania (+16,5%).

Le alimentazioni scelte dagli europei

Se spostiamo l'analisi sulla scelta fatta dagli europei in merito all'alimentazione scelta, allora si nota immediatamente un dato che sembra essere entrato di diritto già nella storia del mercato dell'auto. Infatti le auto elettriche per la prima volta hanno superato la soglia del 20% di quota di mercato e con un 21,7% si posizionano al terzo posto, scalzando in classifica (per la seconda volta di seguito) le unità diesel, che hanno fatto segnare una quota dell'11,5%. Tra le più scelte si confermano le automobili a benzina, con una quota del 32,9%, seguite dalle ibride (mild hybrid e full hybrid) con un 24,1%, mentre le plug-in hybrid si sono fermate al 7,4%. Sotto la voce "altre alimentazioni" sono racchiuse le Gpl, metano, etanolo e idrogeno, che hanno fatto registrare un 2,1%.