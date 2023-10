Mercato europeo dell'auto: anche settembre ha segnato la crescita

Tra i 5 mercati dell'automobile più grandi in Europa, quello italiano ha fatto registrare la crescita mensile più alta in termini percentuali (+22,7%) , seguita da Regno Unito (+21%), Francia (+10,7%) e Spagna (+2,3), mentre la Germania va in contrazione con un -0,1% a causa dell’esclusione delle persone giuridiche dagli incentivi per le auto BEV dal 1° settembre 2023. Se si guarda al totale fatto segnare nei primi 9 mesi dell'anno in corso, scopriamo che l’Italia ha segnato la crescita maggiore (+20,5%), davanti a Regno Unito (+20,2%), Spagna (+18,5%), Francia (+15,9%) e Germania (+14,5%), mentre in termini di volumi l’Italia occupa il quarto posto, sia a settembre che nei nove mesi.

L'Italia, l'elettrificazione e le full electric

Per il nostro Paese i conti si mettono male se puntiamo l'attenzione sulla diffusione delle auto con la spina, con la quota di ECV di nuovo in calo e scesa al 7,6%, sommando il 3,6% delle BEV e il 4,0% delle PHEV. Il divario con gli altri quattro mercati resta ampio: la Germania ha le BEV al 14,1% e le PHEV al 6,9%, in Francia le BEV sono al 19,3% e le PHEV al 10,0%, nel Regno Unito le BEV hanno una quota del 16,6% e le PHEV del 6,8%, infine la Spagna con le BEV si ferma al 5,4% e con le PHEV al 7,2%. A settembre nel totale del mercato europeo le BEV sono a quota 16,1% (+0,3 punti) e le PHEV al 7,9% (-0,3 punti). Anche nei nove mesi l’Italia figura all’ultimo posto per le vetture elettriche, con le BEV ferme a quota 3,9% e le PHEV al 4,5%, superata da Germania (BEV 18,1% e PHEV 5,8%), Francia (BEV 15,9% e PHEV 9,0%), Regno Unito (BEV 16,4% e PHEV 6,8%) e Spagna (BEV 4,9% e PHEV 6,3%). Nei nove mesi le quote relative all’intero mercato europeo sono per le BEV il 15,2% (+3,1 punti) e per le PHEV il 7,4% (-0,9 punti).