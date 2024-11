Mercato dell'automobile in Italia: i dati di Ottobre 2024

Anche a ottobre 2024 il mercato italiano delle autovetture ha subito un’ulteriore flessione, registrando un calo del 9,1%, con 126.488 auto immatricolate rispetto alle 139.078 dello stesso mese del 2023, nonostante un giorno lavorativo in più (nel solo trimestre agosto-ottobre la flessione è del 10,7%). Nei primi dieci mesi dell'anno, raggiungendo 1.328.663 unità, la crescita complessiva si riduce a un impercettibile 0,96% rispetto a 1.316.001 dello stesso periodo dello scorso anno, un volume comunque inferiore del 18,3% rispetto al pre-pandemia. UNRAE ha rivisto al ribasso di 30.000 unità le precedenti previsioni di luglio per il 2024, a causa di un terzo trimestre al di sotto delle aspettative. Ancor più sconfortante è immaginare che il quarto trimestre non sia in grado di recuperarne il gap. Il volume totale di immatricolazioni è previsto ora in 1,59 milioni di vetture, con un modesto incremento dell’1,5% sul 2023, ancora in forte deficit (-17,0%) rispetto al pre-Covid, dovuto anche a un persistente indebolimento del potere d’acquisto delle famiglie. Le prospettive indicano un mercato sostanzialmente piatto anche per il 2025, a 1,6 milioni, ben lontani dai circa 2 milioni del 2019, una crescita dello 0,6% appena rispetto a quanto previsto per l’anno in corso.