Mercato dell'automobile in Italia: i dati di Marzo 2025

Tra le alimentazioni, in marzo il motore a benzina ha ceduto 4,4 punti, stazionando al 26,7% (26,5% nel trimestre, -4,3 p.p.). Il diesel ha perso altri 5 punti fermandosi nel mese al 10,2% di share (9,8% in gennaio-marzo, -5,4 p.p.), mentre il Gpl – con una lieve crescita in volume – ha ceduto 0,2 punti, portandosi al 7,7% nel mese e al 9,2% nel cumulato (-0,3 p.p.); il metano non immatricola autovetture nel mese e nel trimestre. Le vetture ibride sono salite al 45,4% di share nel mese (+6,4 p.p.) e al 45,0% nel cumulato (+6,8 p.p.), con un 12,8% per le “full” hybrid e 32,6% per le “mild” hybrid in marzo.