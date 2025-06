Mercato dell'automobile in Italia: i dati di Maggio 2025

Il mese di maggio ha segnato una perdita di quota dei motori endotermici: il motore a benzina ha ceduto 6 punti, fermandosi al 25,9% (26,6% nei 5 mesi, -4,4 p.p.). Il diesel ha perso 1/3 dei volumi, al 9,9% di share (-4,6 p.p. e al 9,8% in gennaio-maggio, -5,1 p.p.), mentre il Gpl ha segnato una forte accelerazione, salendo al 9,0% a maggio e confermando l’8,9% nel cumulato. Continua l’ascesa delle vetture ibride che sono salite al 43,7% di share nel mese (+3,6 p.p.) e al 44,6% nel cumulato (+5,7 p.p.), con un 12,8% per le “full” hybrid e un 30,9% per le “mild” hybrid in maggio. Come anticipato nel paragrafo precedente, le auto BEV nel mese di maggio sono salite al 5,1% del totale (+1,5 p.p. e al 5,1% in gennaio-maggio, +2,2 p.p.), mentre le PHEV al 6,4% (+3,1 p.p. e al 4,9% nei 5 mesi, +1,7 p.p.).