Spostiamo la nostra analisi sulla scelta delle carrozzerie: va bene il segmento A, quello delle citycar, che si attestano al 10,3%, segnalando una netta crescita delle suv, al 2,1%. Nel segmento B, è buono l'andamento delle berline al 20,9% e delle suv al 26,4%. Nel segmento C invece si è registrata una contrazione sia delle berline che delle suv, rispettivamente al 4% e al 20,8% di quota. Nel segmento D le berline fanno un piccolo salto in avanti all’1,1% di quota, mentre anche in questo segmento le suv vanno in calo scendendo al 5,8%. Sembra non tradire l'alto di gamma, con le berline allo 0,3% di quota e le suv all’1,7%, invece le station wagon sono il 4% del totale, le monovolumi l’1,9% e le sportive lo 0,8%. Per quanto riguarda il podio dei costruttori, sul gradino più alto va Stellantis grazie a 42.509 auto immatricolate, che comunque rappresenta un -14,5% rispetto a un anno fa (inoltre tutti i suoi brand sono in calo, tranne Citroën che con 5.693 unità vendute ha segnato un +42,47%). Secondo posto per il Gruppo Volkswagen, con 24.546 immatricolazioni e un segno più del 4,69%: l'aiuto alla crescita è arrivato particolarmente da Seat (+7,02%) e Cupra (+2,45%) con 1.587 unità. Al terzo posto si trova il Gruppo Renault, in flessione del 12,30%, con 12.900 immatricolazioni effettuate ma con il marchio Renault in crescita del 20,58%.