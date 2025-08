Mercato dell'automobile in Italia: i dati di Luglio 2025

Il processo di transizione verso la mobilità sostenibile procede a ritmo moderato, in particolare il mese di luglio ha mostrato segnali incoraggianti per i veicoli plug-in. Le auto elettriche pure (BEV) hanno rappresentato il 4,9% del mercato mensile, in flessione rispetto al 6,0% di giugno ma in crescita rispetto al 3,4% di luglio 2024. Più dinamico l’andamento delle auto ibride plug-in (PHEV), che a luglio hanno raggiunto il 7,5% di quota, beneficiando delle preferenze legate alla nuova normativa sui fringe benefits, in crescita rispetto al 7,2% di giugno e rispetto al 3,9% di luglio dello scorso anno. Complessivamente, i veicoli ricaricabili (ECV) hanno totalizzato il 12,4% di quota a luglio 2025.