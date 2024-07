Mercato dell'automobile in Italia: i dati di Giugno 2024

Tra le alimentazioni, in giugno il motore a benzina, seppur in crescita in volume, ha ceduto 1,9 punti, fermandosi al 26,5% di quota, 30,2% nel cumulato. Male anche il diesel che ha perso oltre 1/5 dei volumi ed è sceso di 5,7 punti al 12,8% di share nel mese e al 14,6% nel 1° semestre. Molto positivo il giugno per il Gpl, salito al 10,1% del totale e al 9,1% nel semestre gennaio-giugno, mentre il metano con 77 unità non raggiunge neppure lo 0,1% del mercato nel mese, mentre mantiene tale quota nel cumulato. Le vetture ibride nel mese coprono il 38,7% di share e il 38,9% nei 6 mesi, con un 11,1% per le “full” hybrid e un 27,6% per le “mild” hybrid in giugno. Sono risultate in forte crescita le auto BEV, grazie agli incentivi e alle auto in pronta consegna: sono cresciute fino all’8,3% di share (3,9% nel primo semestre 2024), invece le PHEV sono retrocesse di 1,9 punti rispetto a un anno fa, al 3,5% (3,3% nel semestre).