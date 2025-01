Mercato dell'automobile in Italia: i dati di Dicembre 2024

Proprio così, la transizione verso una mobilità a zero emissioni non mostra segni di accelerazione: anche il 2024 è stato un anno negativo. Le immatricolazioni di vetture elettriche pure (BEV) nel mese di dicembre si sono fermate al 5,5%, in lieve aumento rispetto al 5,3% di novembre ma inferiore al 6,0% di dicembre 2023. Il 2024 si è chiuso con una quota BEV pari al 4,2%, stessa percentuale del 2023. Le auto ibride plug-in (PHEV) hanno raggiunto il 3,4% a dicembre, con un lieve incremento rispetto a novembre ma in calo su base annua, con una quota complessiva per il 2024 che si è fermata al 3,3%, inferiore al 4,4% dell’anno precedente. La quota totale di vetture elettrificate (ECV) nel 2024 si è attestata al 7,5%, contro l’8,6% del 2023.