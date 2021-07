Mercato dell'auto sotto i livelli pre-covid: si spera nel Sostegni-bis

“Al Tavolo Automotive col governo abbiamo dato indicazioni per interventi urgenti mirati al rinnovo del parco auto”, ha affermato il presidente dell’UNRAE Michele Crisci.

“Per questo – ha aggiunto – auspichiamo che in sede di conversione del decreto Sostegni-bis trovi spazio il rifinanziamento per tutto il 2021 degli incentivi per la fascia 61-135 g/km di CO2 a fronte di rottamazione, oltre all’estensione fino al 2026 dell’Ecobonus per la fascia di emissioni tra 0 e 60 g/km”.