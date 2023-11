Mercato dell'auto in Italia: i numeri e le classifiche di Ottobre 2023

Anche nel mese di ottobre appena passato il mercato dell'automobile in Italia fa segnare una crescita a doppia cifra (+20%). Ecco dunque tutti i numeri di ottobre e le classifiche delle auto più vendute per alimentazione.

Ecco i numeri che hanno segnato lo stato di salute del mercato italiano nel passato mese di ottobre, in cui sono state totalizzate 139.052 immatricolazioni (+20%) contro le 115.852 unità registrate a ottobre 2022.

Le immatricolazioni per alimentazione Restano le preferite dagli automobilisti italiani le autovetture a benzina, che vedono il mercato di ottobre in aumento del 20,9%, con una quota di mercato al 27,9%, mentre le diesel calano del 3,3%, con una quota che si attesta al 14,8%. Nel consuntivo dei primi dieci mesi dell'anno, le immatricolazioni di auto a benzina hanno registrato un aumento del 22,6% e quelle delle auto diesel del 10%, rispettivamente con quote di mercato del 28,5% e del 18%. Le auto ad alimentazione alternativa rappresentano, nel solo mese di ottobre, il 57,3% del mercato, con volumi in crescita del 27,7% rispetto a quelli di ottobre 2022. Nel cumulato, crescono del 23,4% con una quota del 53,5%.

UNRAE

Le alimentazioni alternative nel dettaglio Tra queste, le autovetture elettrificate rappresentano il 47,3% del mercato di ottobre e il 44,4% del cumulato, in aumento del 27,4% nel mese e del 25,3% nei dieci mesi. Nel dettaglio, le ibride non ricaricabili sono cresciute del 29,3% nel mese, con una quota del 39%, e nel cumulato hanno segnato un aumento del 27,6% con una quota del 36%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili sono cresciute del 18,9% a ottobre e rappresentano l’8,3% del mercato del mese (però a ottobre 2022 era dell’8,4%); nel cumulato sono cresciute del 16,5% e hanno una quota dell’8,4%. Le auto elettriche si attestano su una quota del 4,1% nel mese e del 3,9% nel cumulato; ciò significa che le vendite sono aumentate del 57,2% a ottobre e del 30,5% nel cumulato. Chiudiamo il focus relativo le alimentazioni con uno sguardo alle automobili a gas, che rappresentano il 10% dell’immatricolato di ottobre, con gran parte del merito che va alle autovetture Gpl (in incremento del 34,1% nel mese), mentre un marginale 0,1% è da riferire alle autovetture a metano, che nel mese sono diminuite del 74,8%. Nel cumulato, le vetture a metano sono scese dell’85,3% e le GPL sono cresciute del 24,8%: la loro totalità, da inizio anno, costituisce il 9,1% del mercato.

La scelta dei segmenti e le performance dei Costruttori Il mese di ottobre ha messo in evidenza un buon andamento delle berline e delle suv di segmento A, rispettivamente al 12% e al 2,5% di quota, ma sono cresciute anche le berline e le suv di segmento B, con una quota del 20,3 e del 26,6%. Le medie di segmento C hanno segnato un minore interesse verso la carrozzeria delle berline, che si fermano al 4,8% di quota, ma crescono nel segmento delle suv, che raggiungono il 18,4% del totale mercato. Anche nel segmento D, quello delle medio-grandi, perdono punti percentuali le berline (allo 0,9% di quota) mentre crescono le suv, che si attestano al 7% del totale. Anche nell’alto di gamma le berline haqnno segnato un calo del 0,2%, mentre le suv sono cresciute dell’1,6%. Per quanto riguarda le altre carrozzerie, le station wagon rappresentano il 3,3% del totale, le multispazio l’1,5% e le sportive lo 0,8%. Tra i costruttori, Stellantis si conferma al primo posto con 44.346 immatricolazioni (+15,42%), grazie alle ottime performance di Alfa Romeo +48,23%, Jeep +36,80%, Lancia (+15,60%) e Peugeot (+5,96). Al secondo posto c'è il gruppo Volkswagen fermo a quota 21.005 auto, con le quali ha fatto registrare una crescita del 17,97%. Sul gradino più basso del podio è salito il gruppo Renault, con 15.762 immatricolazioni (+46,88).

Classifica delle automobili a benzina (unità immatricolate)

Jeep Avenger (3.326) Citroen C3 (2.783) MG ZS (2.307) Volkswagen T-Cross (2.110) Volkswagen Polo (1.897) Peugeot 208 (1.806) Toyota Aygo X (1.758) Volkswagen T-Roc (1.389) Dacia Sandero (1.367) Opel Corsa (1.364)

Classifica delle automobili diesel

Fiat 500X (1.567) Volkswagen Tiguan (1.047) Volkswagen T-Roc (992) Jeep Renegade (939) Mercedes GLA (805) Peugeot 2008 (798) Alfa Romeo Tonale (743) Alfa Romeo Stelvio (713) Jeepompass (696) Audi A3 (683)

Classifica delle automobili GPL

Dacia Sandero (3.945) Dacia Duster (1.844) Renault Captur (1.666) Fiat Panda (818) Renault Clio (817) Lancia Ypsilon (725) EVO5 (459) Dacia Jogger (385) DR 5.0 (343) Kia Stonic (341)

Classifica delle automobili a metano

Audi A3 (37) Skoda Kamiq (30) Volkswagen Polo (27) Seat Arona (17) Skoda Octavia (3) Audi A5 (1) Volkswagen Golf (1) Seat Ibiza (1) Seat Leon (1)

Classifica auto ibride

Fiat Panda (9.979) Toyota Yaris Cross (3.513) Lancia Ypsilon (3.501) Ford Puma (2.548) Fiat 500 (1.832) Nissan Qashqai (1.657) Suzuki Ignis (1.588) Toyota Yaris (1.532) Kia Sportage (1.528) Renault Captur (1.113)

Classifica delle automobili plug-in

Cupra Formentor (490) Audi Q3 (414) Ford Kuga (413) Audi Q5 (299) Porsche Cayenne (282) Jeep Compass (259) BMW X1 (240) Mercedes Classe A (181) Jeep Renegade (171) Alfa Romeo Tonale (160)

Classifica delle automobili elettriche