McLaren Solus GT, lʼhypercar da videogame entra in produzione

Si può compendiare così lʼesordio di una delle hypercar più strabilianti del mondo, la McLaren Solus GT , che ha fatto prima il suo debutto nel videogame Gran Turismo Sport , dopodiché a la Casa di Woking la metterà in produzione. Non sarà per tutti, ma soltanto per 25 facoltosi clienti pronti a sborsare 3,6 milioni di euro a scatola chiusa.

La McLaren Solus GT è infatti una serie limitatissima dellʼhypercar con motore V10 aspirato, i cui soli 25 esemplari sono già stati tutti venduti ancor prima della presentazione al pubblico. Con un peso inferiore a 1.000 kg e prestazioni aerodinamiche stratosferiche, che includono una deportanza superiore a 1.200 kg, la Solus GT è in grado di realizzare i tempi sul giro più veloci di qualsiasi altra McLaren che non sia una monoposto da Formula 1. Il 10 cilindri di cilindrata 5,2 litri sviluppa 840 CV di potenza a più di 10.000 giri e 650 Nm di coppia massima, riuscendo ad accelerare da 0 a 100 orari in appena 2,5 secondi!

Per supportare prestazioni “stradali” cos entusiasmanti, gli ingegneri britannici hanno montato lʼala posteriore fissa a due elementi, chiave per ottenere una deportanza superiore al peso complessivo della vettura. Il cliente super appassionato di motorsport può anche richiedere il pacchetto “driving experience”, che comprende un sedile di guida modellato sulla forma del corpo, una tuta da corsa omologata FIA, un casco e un dispositivo “Head And Neck Support” (HANS) su misura. McLaren offre anche un programma di coaching dedicato al pilota.

Il design della Solus GT è modellato attorno all’abitacolo monoposto centrale, con il tetto che slitta come in un aereo supersonico. Il cambio è sequenziale a 7 rapporti e favorisce le prestazioni, al punto che la velocità massima supera agevolmente i 320 km/h. Ai primi clienti la nuova hypercar McLaren verrà consegnata nel 2023, nel frattempo ci si può allenare alla consolle con Gran Turismo Sport.