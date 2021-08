McLaren 765LT Spider, estrema e super esclusiva

Una spider favolosa che rende omaggio alla tradizione british delle supercar. La presenta McLaren ed è la 765LT Spider , la decappottabile più potente di sempre per la Casa di Woking ‒ 765 sono appunti i cavalli ‒ e che sarà prodotta in serie limitata: 765 unità, le stesse della Coupé. Il neo? È che sono già tutte prenotate! Almeno la produzione 2021. Vedremo se in McLaren sapranno carpire lʼoccasione di aumentare la serie…

Seduzione da oltre Manica Ufficio stampa 1 di 26 Ufficio stampa 2 di 26 Ufficio stampa 3 di 26 Ufficio stampa 4 di 26 Ufficio stampa 5 di 26 Ufficio stampa 6 di 26 Ufficio stampa 7 di 26 Ufficio stampa 8 di 26 Ufficio stampa 9 di 26 Ufficio stampa 10 di 26 Ufficio stampa 11 di 26 Ufficio stampa 12 di 26 Ufficio stampa 13 di 26 Ufficio stampa 14 di 26 Ufficio stampa 15 di 26 Ufficio stampa 16 di 26 Ufficio stampa 17 di 26 Ufficio stampa 18 di 26 Ufficio stampa 19 di 26 Ufficio stampa 20 di 26 Ufficio stampa 21 di 26 Ufficio stampa 22 di 26 Ufficio stampa 23 di 26 Ufficio stampa 24 di 26 Ufficio stampa 25 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

La McLaren 765LT Spider è una convertibile, con il tetto rigido in fibra di carbonio che si ritrae (hard top) e la sigla “LT” che sta per “Longtail”, ossia silhouette lunga. Il tetto si apre e chiude elettricamente in appena 11 secondi e anche durante la marcia, fino alla velocità di 50 km/h. Di serie sono i cerchi in lega forgiati ultraleggeri a 10 razze e pneumatici su misura Pirelli P Zero Trofeo R. Lʼimpianto di scarico completamente in titanio è a quattro uscite. La spider inglese è un peso piuma, in tutto 1.388 kg e quindi 80 kg meno della 720S Spider e soltanto 49 kg più pesante della 765LT coupé.

Passiamo alla propulsione impressionante di questa convertibile. Il V8 biturbo di cilindrata 4.0 sviluppa 765 CV e 800 Nm di coppia massima, che prefigura uno scatto sullo 0-100 in appena 2,8 secondi! Un battito di ciglia, per una spider con le stimmate della Formula 1! Per passare da 0 a 200 km/h bastano appena 7,2 secondi, ciò che la dice lunga sul temperamento sportivo della 765LT Spider, i cui interni sono ispirati al Motorsport: sedili da corsa in fibra di carbonio, tunnel centrale in fibra di carbonio, finiture in Alcantara su tutti i rivestimenti interni.

La fenomenale aerodinamica della supercar di Woking poggia sullo splitter anteriore, le minigonne laterali e l’ala posteriore attiva calibrata per le posizioni del tetto aperto o chiuso. Non solo, ma per un maggior contenimento del peso, l’aria condizionata e il sistema audio non fanno parte della dotazione di serie, ma volendo possono essere inclusi senza costi aggiuntivi. E qui veniamo al prezzo della McLaren 765LT Spider: 378.500 euro. Ma peccato che la produzione limitata sia finita.