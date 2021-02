McLaren Artura, la supercar si fa ibrida alla spina

La prima McLaren a doppia alimentazione benzina/elettrica ha una scocca in alluminio e fibra di carbonio, dunque è leggera e in tutto pesa meno di 1.500 chilogrammi. Leggerezza che fa rima con efficienza, ma anche con elevate performance, perché la supercar ibrida è in grado di raggiungere i 330 km/h di velocità massima. Può andare anche in modalità elettrica (con 30 km circa di autonomia), ma in questo caso la velocità massima è di 130 orari. Tra le modalità di marcia, Artura ha quella “Comfort” per massimizzare lʼefficienza viaggiando con il 6 cilindri spento fino ai 40 km/h, sfruttando lʼinerzia della batteria.

La supercar britannica è però una granturismo sincera e la soluzione ibrida è soltanto la via moderna per lʼinnovazione. Ha permesso alla Casa di Woking di scalare dal V8 come motore termico a un più leggero 6 cilindri, con cilindrata di “soli” 2.993 cc. Al suo fianco opera poi un potente motore elettrico alimentato a batteria che eroga 95 CV e una coppia istantanea fino a 225 Nm. Il risultato complessivo sta nei 680 CV di potenza e 720 Nm di coppia che Artura può sviluppare, accelerando da 0 a 100 km/h in 3 secondi netti e da 0 a 200 in 8,3 secondi!

Inserendo le modalità Sport e Track, la trazione elettrica è distribuita in modo più aggressivo, così da velocizzare la risposta e lʼaccelerazione. Artura è anche la prima McLaren ad avvalersi di una trasmissione automatica a 8 velocità, che integra il primo differenziale elettronico McLaren. Tocco dʼItalia per le coperture, con pneumatici Pirelli P Zero Corsa in primo equipaggiamento. Allʼinterno cʼè anche il nuovo sistema dʼinfotainment con touchscreen HD da 8 pollici. Il prezzo di McLaren Artura è di 231.000 euro, IVA inclusa.

Nello speciale motori anche la supercar ibrida McLaren Artura