Mazda svela le linee sensuali del Suv CX-30

Per stile e motorizzazioni, Mazda CX-30 pare un competitor diretto di Alfa Romeo Tonale . Le linee sono armoniche, ben proporzionate, racchiuse in poco meno di 4,4 metri di lunghezza e 1,8 di larghezza, con una notevole altezza da terra di 1,53 metri e un passo generoso di 2,655 metri, non distante da quello della CX-5. La gamma motori si basa sui recenti Skyactiv Euro 6d-Temp e includono lʼesclusiva tecnologia di combustione ad accensione per compressione controllata da candela. I motori a benzina sono equipaggiati poi con il sistema ibrido Mazda M Hybrid , con un motore elettrico a batteria agli ioni di litio che assiste quello endotermico. Ricca la dotazione di sistemi di sicurezza attiva i-Activsense.

Al salone elvetico vediamo anche la nuova Mazda 3, proposta sia in carrozzeria berlina tre volumi che compatta 5 porte. Anche questa ha le nuove motorizzazioni ibride e nei prossimi giorni saranno consegnati i primi esemplari in Italia. Debutto europeo invece per la versione 2019 della CX-5, la Mazda più venduta in Europa e aggiornata nei contenuti hi-tech. Premiere continentale anche per l’edizione limitata 30th Anniversary Edition della MX-5, la spider più venduta e amata al mondo, esposta nella speciale tinta di carrozzeria Racing Orange.