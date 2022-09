Mazda MX-5, a Modena il Raduno da Guinness

Sul circuito modenese si è infatti svolto il più grande raduno di vetture Mazda al mondo

Miata

Lanciata nel 1989

, superando quello olandese che deteneva il record da un decennio, con 683 vetture partecipanti. La MX-5 è dʼaltronde unʼicona globale fra le automobili,il suo nome nella maggior parte dei mercati.e realizzata in quattro generazioni di prodotto, la spider è giapponese di nascita ma con lʼocchio strizzato alle spider europee (come non vedere la citazione dellʼAlfa Duetto?) e i maggiori estimatori negli Stati Uniti, dove il sogno della decappottabile accessibile e da vivere tutto lʼanno ‒ come in California ‒ ha trovato compiuta realizzazione.

A Modena domenica 18 settembre sono accorsi “miatisti” da tutta Europa. Il corteo ha riunito tutte le generazioni della Mazda MX-5 e il record da Guinness è stato registrato alle ore 18. Fra gli incontri organizzati allʼevento si è discusso anche di “

Fun to drive will never die

”, nel quale l’ingegnere giapponese Nobuhiro Yamamoto, programme manager della terza e quarta generazione della Mazda MX-5 ha incontrato Elisa Artioli e Andrea Levy, questʼultimo Presidente del Mi.Mo Milano Monza Motor Show.

“

Mazda MX-5 – Storie di un’icona

MX-5 – L’arte del collaudo

” è stato invece il tema del secondo incontro, con Yamamoto e Andrea Mancini, proprietario di “Miataland”, resort di lusso situato nelle colline umbre in cui custodisce la sua collezione di MX-5, il direttore di Ruoteclassiche, Youngtimer e AutoItaliana David Giudici e vari club dedicati allʼamatissima auto. Terzo talk infine dedicato al tema “”.

Premiere mondiale Gorgona Cars

A corredo del maxi-raduno cʼè poi stata lʼoccasione per svelare in anteprima mondiale la “

NM Concept

Gorgona Cars

”, barchetta monoposto messa a punto dalla start-up romanadi Omar Abu Eideh e David Galliano. Un prototipo ispirato alle auto da corsa degli anni 50 e che si basa su una Mazda MX-5 di prima serie ma con powertrain di ultima generazione.