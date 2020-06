Mazda Italia riparte dal cliente e pensa “elettrico”

Un pacchetto di misure e di servizi che va molto oltre le norme sulla sicurezza che tutte le aziende italiane hanno immediatamente implementato per la Fase 2. Certo non sarà facile superare lʼimpasse di un mercato che ha visto crollare del 95% le vendite nei due mesi di marzo e aprile, e servono misure forti da parte delle istituzioni. Per il numero uno di Mazda Italia, le misure messe sul tavolo del governo dagli organismi di categoria ‒ Unrae, Anfia e Federauto ‒ sono ragionevoli e facilmente sostenibili.

Questʼanno il mercato italiano calerà, secondo le stime, a 1,2/1,3 milioni di auto vendute, contro gli 1,9 milioni del 2019. Per le Casse dello Stato ci sarà un minor gettito dellʼIVA di due miliardi di euro. Con gli opportuni incentivi, che vadano oltre lʼecobonus per i veicoli elettrici e ibridi plug-in, si potrebbero generare entrate per lʼErario pari a 3 miliardi di euro. Insomma, la “terza fascia” sulle emissioni (quella da 61 a 95 g/km) sarebbe auspicabile.

Quanto al prodotto nuovo che i clienti Mazda troveranno nelle concessionarie, ci sarà un bel bouquet di crossover e Suv di taglia piccola e media. Lʼattesa è per la MX-30, prima vettura al 100 % elettrica di Mazda, che però arriverà soltanto in autunno in Italia. Già a listino è invece lʼinedito ed elegante CX-30, bel crossover di segmento C, ma Pietrantonio ci annuncia anche il ritorno della più piccola CX-3, molto apprezzata in Italia.