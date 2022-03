Mazda CX-60, il Suv alla spina che apre una nuova sfida per il Brand

La trazione ibrida elettrica ricaricabile aggiunge così un nuovo motivo dʼattrazione al marchio di Hiroshima, celebrato per lʼemozionalità del design esterno (Kodo Design) e per la raffinata maestria artigianale giapponese nel disegno degli interni (Kaichô). Questi combinano fra loro elementi diversi per esaltare i contrasti, come il legno dʼacero, la pelle nappa, i tessuti intrecciati giapponesi sensibili ai cambiamenti di luce, i dettagli cromati. Lʼarte della rilegatura (Musubu) è stata dʼispirazione per una particolare cucitura del cruscotto.

La nuova CX-60 si basa sullʼarchitettura Skyactiv di Mazda, progettata per essere compatibile con la disposizione a motore anteriore e trazione posteriore, sebbene la versione ibrida plug-in sia a trazione integrale. Il baricentro basso e le evolute sospensioni stabilizzano lʼassetto del Suv, che vanta poi un esclusivo sistema Mazda di controllo della postura del veicolo (Kinematic Posture Control). Novità assoluta è poi il sistema di “Personalizzazione per il Conducente”, che riconosce il guidatore e gli regola in automatico la posizione del sedile, il volante, gli specchietti, lʼhead-up display e persino le impostazioni del suono e del clima in base alle sue preferenze personali.

Il powertrain di Mazda CX-60 PHEV poggia su un motore 4 cilindri benzina di cilindrata 2.5 a iniezione diretta, e vi abbina un potente motore elettrico da 100 kW, alimentato da una batteria ad alta capacità da 355V e 17,8 kWh. La potenza totale di sistema è pari a 327 CV/241 kW, per una coppia massima di ben 500 Nm che consente accelerazioni impressionanti per la mole del Suv: da 0-100 km/h in soli 5,8 secondi. Il comfort di marcia è infine assicurato dal cambio automatico a 8 rapporti. Marciando soltanto in elettrico, Mazda CX-60 PHEV offre unʼautonomia di 63 chilometri a 100 km/h di velocità massima. Il consumo di benzina nel ciclo combinato WLTP è di 1,5 litri per 100 km, con emissioni di CO2 di 33 g/km.

Tra le numerose dotazioni di sicurezza attiva, il Suv vanta il “See-Through View”, un sistema di visione a 360 gradi che amplia il campo di visibilità alle basse velocità; lʼassistente di svolta nel traffico, il rilevamento dei pedoni, lʼi-Adaptive Cruise Control (regolatore di velocità adattivo intelligente) e lʼavviso in retromarcia. Già in prevendita, la forbice di prezzi della CX-60 PHEV va da 49.950 a 55.850 euro. Fino al 31 agosto è offerta la versione “Premiere Choice” dotata di Convenience & Sound Pack più 3 tagliandi di manutenzione programmata.