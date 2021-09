Mazda CX-5, espansione digitale per il modello 2022

Il 21% delle vendite Mazda in Europa è rappresentato dal Suv CX-5 . Logico quindi che sul modello, il più grande dei suoi Suv, la Casa giapponese continui a investire, in attesa di un rinnovamento complessivo di là da venire. Ora è pronta la versione 2022 di Mazda CX-5 , sempre molto elegante e aggiornata soprattutto negli equipaggiamenti di bordo.

La prima novità è lʼinserimento della modalità di guida Mi-Drive (Mazda intelligent Drive), che consente al guidatore di scegliere la modalità di guida più appropriata con il semplice tocco di un comando. Sulle versioni a trazione integrale i-Activ AWD cʼè anche la modalità aggiuntiva Off-Road. Gli ingegneri giapponesi hanno anche migliorato la scocca e le sospensioni, riducendo la rumorosità e migliorando, di conseguenza, il comfort di viaggio. Migliorati i sistemi di sicurezza del pacchetto i-Activsense, che comprende ora il “Cruising & Traffic Support”, supportando il guidatore negli incolonnamenti con acceleratore, freno e sterzata automatizzate.

Esteticamente il large Suv Mazda svela un frontale di nuovo disegno, più “importante” ancora di quando già non fosse per la calandra con “ali” tridimensionali. Di nuovo disegno anche i gruppi ottici anteriori e posteriori, con fari anteriori a LED adattivi, mentre fra le tinte di carrozzeria è stata aggiunta lʼinedita “Zircon Sand”, molto suggestiva proprio in ottica offroad. Più incisivi gli aggiornamenti estetici nellʼabitacolo, dove ora nella consolle centrale cʼè lʼalloggiamento per la ricarica wireless induttiva del telefono (Qi).

Tre gli allestimenti di Mazda CX-5 2022: Newground, Homura, Signature. Il primo livello si caratterizza per le finiture argento delle zone inferiori dei paraurti anteriore e posteriore, per gli accenti verde lime sulla calandra e i cerchi in lega da 19 pollici con intagli neri. L’interno abbina rivestimenti scamosciati con cuciture e bocchette di climatizzazione in verde lime. Homura offre invece una finitura sportiva in nero lucido per la calandra, le sezioni inferiori dei paraurti, i passaruota, le modanature delle porte e dei retrovisori esterni. I sedili in pelle nera hanno cuciture rosse a contrasto. Il top di gamma Signature mette in risalto le forme dinamiche del design Kodo, e le finiture lucide dei cerchi in lega da 19” sono color argento.