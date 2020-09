Malaguti Monte Pro, lʼofferta di compleanno

Malaguti compie 90 anni. Fu fondata nel 1930 a Bologna e oggi il brand è gestito su licenza dallʼaustriaca KSR. Per celebrare il traguardo dei 90 anni, Malaguti si regala una serie speciale Anniversary Edition della Monte Pro, la stradale sportiva 125, con tanto di promozione imperdibile come già fatto per lo scooter Madison.