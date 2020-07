Malaguti compie 90 anni e “sconta” Madison 300

Insomma Malaguti cʼè sempre e per festeggiare il 90° anniversario lancia una “special offer” sul suo modello più iconico: Madison 300. Anche per il maxi-scooter cʼè una ricorrenza da fissare: 20 anni sulla scena, e per lʼoccasione ecco il nuovo prezzo di 4.299 euro, sconto secco di 300 euro dal listino, franco concessionario incluso, ma fino al 31 luglio. Possibile anche il finanziamento Findomestic ad interessi zero. Le tinte tra cui scegliere sono rosso o nero e cʼè poi la versione Anniversary Edition.

Malaguti Madison 300 è spinto dal monocilindrico di 278 cc e 26 CV, un motore brillante e non esoso nei consumi. In città riesce a percorrere fino a 50 km con un litro, mentre nel classico fuoriporta misto spunta un consumo medio di 3,6 litri/100 km. Tutto in scioltezza, perché il veicolo è agile nonostante le poderose carenature e la stazza niente male. La dotazione dello scooter comprende il parabrezza regolabile, lʼampio display TFT e la presa di ricarica USB nel sottosella. Proprio nel vano sottosella cʼè lo spazio per mettere un casco integrale e un casco jet