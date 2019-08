Mahindra XUV500, nuova vita al grande Suv

È il Suv più grande del gruppo Mahindra: XUV500 , che la Casa indiana lanciò già nel 2012 e ha poi ristilizzato tre anni dopo. Adesso arriva una generazione tutta nuova del Suv 7 posti , con lʼassetto sempre alto e un look da “muscle car”, disponibile in tre allestimenti e sia a due che a quattro ruote motrici.

Esteticamente Mahindra XUV500 si presenta con un nuovo frontale dalla mascherina cromata e le luci diurne a LED, mentre nella parte posteriore cambia il disegno del portellone, dei paraurti e i gruppi ottici sono ora sdoppiati. Il motore è unicamente il 2.2 turbodiesel da 140 CV , potenziato rispetto a prima e aggiornato dal punto di vista delle normative sulle emissioni, anche per la presenza dello Start&Stop. Il cambio è manuale a 6 marce. La versione 4x4 del Suv è in grado di affrontare tutti i terreni, superando ostacoli di tutto rispetto: angolo d’attacco 28 gradi, d’uscita 23° e dossi 21°. Il tutto trainando rimorchi fino a 2.500 chilogrammi .

Allʼinterno due dei tre livelli (W8 e W10) propongono sedili rivestiti in morbida pelle, con una lavorazione traforata per risultare più freschi e impunture a vista. Lʼequipaggiamento standard è rilevante: le due versioni W8 e W10 hanno il display da 7 pollici touch screen con infotainment, navigatore, Android Auto e telecamera posteriore. Su tutte le versioni è di serie l’IntelliPark per aiutare le manovre di parcheggio, i fari aggiuntivi per la visione laterale in curva e il monitoraggio della pressione pneumatici.