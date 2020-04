Mahindra KUV100 NXT, lʼalternativa di stile

Un modo anche per farci conoscere lʼIndia e il suo evoluto background tecnologico e industriale. Le auto sono soltanto una parte dellʼattività di Mahindra, conglomerato importante che produce di tutto e oggi impegnato anche nella lotta al coronavirus nel suo Paese (produce ventilatori e ha messo a disposizione i suoi alberghi per home hospital). La KUV 100 NXT è lʼevoluzione di un modello che ha debuttato lo scorso anno in Italia, ma ha già conquistato la sua fetta di mercato, perché piccola, parcheggiabile e che consuma poco! Da notare come il 54% del target italiano sia femminile.

Il suo design particolare ne fa unʼalternativa anche di stile nei segmenti A e B. La carrozzeria 5 porte e lʼassetto alto da terra ben 170 millimetri donano alla vettura un look da piccolo Suv, con i passaruota pronunciati e le protezioni laterali sottoporta, nonostante la trazione sia soltanto anteriore. La linea di cintura alta e lo spoiler integrato con i deflettori sopra il lunotto posteriore completano il look della piccola indiana.

Il motore è il 3 cilindri a benzina 1.2 da 87 CV e con doppia fasatura variabile VVT. Rispetta lo standard Euro 6c ed è declinato nei due allestimenti K6+ e K8. Spicca nellʼabitacolo la leva del cambio manuale a joystick. In Italia Mahindra KUV100 NXT è offerto con 3 anni di garanzia e prezzi che partono da 11.500 euro. Fino a ottobre sarà disponibile anche la variante bifuel a gpl.