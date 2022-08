Lynk&Co, il Suv ibrido che si noleggia… allʼinfinito

A Milano se ne vedono in giro già tante, ma la presenza

Lynk&Co

modello 01

Suv a trazione ibrida elettrica che nasce sul pianale della Volvo XC40

Geely

Lynk&Co è un modo diverso di fruire lʼauto

550 euro al mese e senza anticipi

sta espandendosi in tutta Italia, anche per la facilità con cui è possibile sedersi al volante del, il primo del giovane brand. Lʼauto è une condivide tecnologie della cinese(proprietaria di Volvo). Il punto è che non si tratta soltanto di unʼauto, perché, un insieme di servizi cui accedere con: si prende il Suv a noleggio e basta, dopo un mese si può anche riportare indietro. Il limite massimo di chilometri da fare è 1.250, dopo si pagano 15 centesimi a km in più.

Chiaro che ci siano poi formule business più complesse e non è escluso lʼacquisto del veicolo in proprietà (

il modello 01 costa 42.500 euro

include per il cliente la piattaforma che gli consente di noleggiare a sua volta lʼauto a terzi

). Quel che è interessante è però il servizio Lynk&Co, presente in Italia soltanto dal 2021, che, fissando il prezzo da sé. Se ad esempio utilizzo lʼauto 20 giorni su 30 in un mese, posso sub-noleggiare il modello 01 a terzi disposti a pagare quel che chiedo. Chiaro che bisogna entrare in unʼottica nuova, i “gelosi” dellʼautomobile non potranno essere ammessi al club.

Lʼauto diventa così lʼoggetto che ci serve in quel momento e non la proprietà da custodire in garage quando non ci serve. Lynk&Co e il suo Ceo

Alain Visser

motore 3 cilindri 1.5 turbo benzina da 180 CV abbinato a un motore elettrico da 82 CV

(che ha unʼesperienza ultra trentennale nellʼautomotive con Opel, Ford, Volvo) ha capito tutto questo e si propone come provider di soluzioni di mobilità per nuove generazioni. Quanto allʼauto, la 01, è equipaggiata con un, per una potenza complessiva pari a 262 CV, e cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti. La batteria da 17,6 kWh si ricarica in 5 ore a 230 V e consente un’autonomia in elettrico di circa 70 chilometri.